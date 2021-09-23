Сборная России начнет олимпийский хоккейный турнир матчем со швейцарцами

Сборная России выступит в группе В, встреча со швейцарцами пройдет 9 февраля. 11 февраля российские хоккеисты сыграют с датчанами, а 12 февраля встретятся с чехами. 12 февраля в группе А состоится игра между сборными США и Канады. Матч группы С между командами Финляндии и Швеции пройдет 13 февраля.

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В четвертьфинал напрямую выйдут победители групп, а также лучшая сборная из занявших вторые места. Все остальные команды 15 февраля сыграют квалификационные матчи за право играть в четвертьфинале. Четвертьфиналы пройдут 16 февраля, полуфиналы — 18 февраля. Матч за третье место состоится 19 февраля, а финал — 20 февраля.

3 сентября было объявлено, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в Олимпиаде. Олимпиада 2018 года в Пхенчхане прошла без участия игроков НХЛ. Тогда Международный олимпийский комитет, IIHF и НХЛ не сумели договориться, и лига отказалась прерывать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира. Победителями Олимпиады тогда стали российские хоккеисты. Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год.