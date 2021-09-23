Фетисов: Бардак, что в сборной России до сих пор нет тренера. Это придает нервозности хоккеистам

— Считаю, что это бардак, что до сих пор нет тренера и что это является интригой. Значит те, кто принимает решения, не готовы к тому, чтобы определиться. Это придает нервозности хоккеистам. Это я точно знаю, так как со многими общался. Это непонятная ситуация с результатом и так далее и так далее. Считаю, что нужно создавать штаб уважаемых людей, в том числе приглашать людей, которые будут помогать с точки зрения менеджмента. И на лавку нужно ставить тех, кто понимает, что такое энхаэловский стиль.