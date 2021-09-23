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20:18 (мск), источник: Sport24

Фетисов: Бардак, что в сборной России до сих пор нет тренера. Это придает нервозности хоккеистам

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказал недовольство по поводу того, что ФХР до сих пор не определилась с тренерским штабом сборной России на Игры-2022 в Пекине.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

— В сборной России до сих пор не определились с тренерским штабом. Какое ваше отношение к этому?

— Считаю, что это бардак, что до сих пор нет тренера и что это является интригой. Значит те, кто принимает решения, не готовы к тому, чтобы определиться. Это придает нервозности хоккеистам. Это я точно знаю, так как со многими общался. Это непонятная ситуация с результатом и так далее и так далее. Считаю, что нужно создавать штаб уважаемых людей, в том числе приглашать людей, которые будут помогать с точки зрения менеджмента. И на лавку нужно ставить тех, кто понимает, что такое энхаэловский стиль.

— Назовете конкретные фамилии?

— Мне кажется, Сергей Федоров заслуживает шанса. Слава Козлов, Сергей Гончар. Может, Леша Жамнов. Это про тех, кто может помочь на лавке. А мы все вместе взятые будем помогать в плане консультаций. Я готов помогать, — передает слова Фетисова корреспондент Sport24 Дарья Тубольцева.

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