Приговор для сборной России на Олимпиаде? Лучший центр страны Малкин пропустит два месяца сезона

В четверг в Национальной хоккейной лиге открылись тренировочные сборы и появилась первая информация о том, кто из хоккеистов травмирован и не сможет быть готов к старту регулярного чемпионата. Для «Питтсбурга» и его болельщиков новости оказались самыми печальными, поскольку «Пингвины» будут вынуждены начать сезон без своего «двуглавого монстра»: Сидни Кросби и Евгений Малкин продолжают восстановление. И если канадец должен пропустить несколько недель, то у россиянина все намного хуже — Малкин будет отсутствовать минимум два месяца.

Снова в лазарете

Отсутствие Малкина на старте сезона не было неожиданностью — о травме говорили давно. Но не было и слова о сроках восстановления после операции на правом колене.

Малкин не будет играть два месяца. Этот минимальный срок. Такова ситуация на данный момент, но мы еще не полностью закончили работу с врачами. Пока что прогноз именно такой: минимум два месяца лечения. Рон Хекстолл генеральный менеджер «Питтсбурга»

Евгений пропустил значительную часть сезона-2020/2021, но сыграл в плей-офф, набрав 5 (1+4) очков в четырех матчах. После того, как «Питтсбург» вылетел, проиграв серию «Айлендерс», уральцу была сделана операция — это произошло в конце мая. Формулировка о том, что Малкина не будет минимум два месяца намекает на то, что лечение вполне может затянуться. Увы, в последние годы у форварда скопилось большое количество травм — последний полный сезон из 82 матчей был у него 13 лет назад. Болячки продолжают сыпаться на трехкратного обладателя Кубка Стэнли, и за последние несколько лет он лечил травмированное плечо, кисть руки, шею, позвоночный диск, перелом носа и сотрясение.

Колено он повредил 16 марта 2021 года в матче против «Бостон Брюинз». На момент травмы у россиянина был небольшой спад в игре: Малкин набрал 28 очков в 33 матчах, выиграв 42,5% вбрасываний. Это было наименьшее количество матчей, начиная с сезона-2012/2013, когда он восстанавливался после травмы плеча.

Нет никаких сомнений в том, что Евгений остается одним из ключевых игроков «Питтсбурга», и вместе с Кросби является краеугольным камнем всей франшизы «Пингвинз». Однако у Малкина остается лишь один год по действующему контракту, и после окончания сезона-2021/2022 он может стать неограниченно свободным агентом. Конечно, «Пингвины» вряд ли захотят расставаться с одним из героев своей нынешней истории, но такое обилие проблем со здоровьем неизбежно будет снижать его значимость, а как следствие — и сумму нового договора.

К декабрю выздоровеет?

По неофициальной информации, нынешняя травма колена отличается от той, которая потребовала операции в 2011 году, причем не в лучшую сторону.

В конце регулярного чемпионата Евгений серьезно повредил связки. Об этом говорят источники, знакомые с ситуацией. “Питтсбург” хотел, чтобы он не играл в плей-офф, но Малкин знал, что ситуация со связками уже не может стать хуже, поэтому сыграл против “Айлендерс”. Когда он набрал пять очков в четырех матча, один из одноклубников спросил: “Джино, как ты это делаешь против такого соперника, играя на одной ноге?” На этот вопрос может ответить только сам Малкин Роб Росси обозреватель The Athletic