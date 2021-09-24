Назначение Знарка — решение не только ФХР. Берите выше, гораздо выше

Официальная реакция хоккейных властей, в первую очередь президента ФХР Владислава Третьяка, после назначения Олега Знарка в моем понимании трактуется предельно понятно — решение принималось на самом верху и вышло за пределы узкого мирка, в котором в роли истины в последней инстанции выступает глава штаба сборной.

Хоккей в России — большая политика с учетом того, как относятся к этому виду спорта первые лица государства. Они не чураются проводить на льду редкие часы отдыха в коньках и с клюшкой.

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Совсем недавно и Третьяк, приходивший в эфир «СЭ», и Роман Ротенберг рассуждали о возможных изменениях в тренерском штабе очень размыто и даже осторожно. Более того, прямым текстом говорили о том, что определятся с тренерским штабом не быстро. Вероятно, к 10-му января.

Торопиться не надо. Эти аккуратные слова убедительно работают на приведенную чуть выше версию. Справедливости ради, информация о приходе Знарка в кулуарах обсуждалась достаточно активно не первую неделю. О том, что к нему благоволят люди самого высокого полета, известно не первый год. На память приходит история с его назначением на роль консультанта национальных команд после отставки из сборной России и СКА. На тот момент страсти еще не остыли, чтобы относиться к этому ходу как заурядному событию. За триумфатора Пхенчхана есть кому замолвить слово.

Политический ландшафт в отечественном хоккее сейчас круто изменился, поскольку нынешнее назначение не тянет на выстраданный компромисс или заранее продуманную стратегию. Это скорее был удар кулаком по столу. Приход нового штаба логичен и понятен, как таблица умножения. Искать какой-то подвох, закулисную интригу и заговор не имеет смысла.

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Предыдущая управленческая конфигурация с хаотичными сменами тренеров и появлением на скамейке странных персонажей типа Даниэля Бохнера выглядела крайне уязвимой с учетом неудачных результатов на крупных турнирах всех уровней.

Жить одной олимпийской победой 2018-го года нельзя. Особенно с учетом того, что в Пекин должны приехать лучшие игроки из НХЛ. Позиции Романа Ротенберга не выглядят главенствующими, но в этом нет ничего страшного даже для него самого.

Успешный проект — это не только авторитарная воля одного человека, а следствие сбалансированного режима управления. Система сдержек и противовесов может быть вполне эффективной, особенно если каждая из сторон идет к одной цели.

В случае успешного выступления сборной России в Пекине победителями окажутся все. Это лично меня радует больше всего, поскольку в последнее время коллективные усилия не были задействованы на всю мощность. Теперь все находятся в одной лодке, которая, во что очень хочется верить, доплывет как минимум до олимпийского пьедестала.