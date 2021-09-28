Хоккейную сборную Китая могут снять с домашней Олимпиады из-за недостаточного уровня команды

«Этот вопрос действительно возникает для мужской команды. Смотреть, как команда проигрывает со счетом 0:15, никому не пойдет на пользу. Ни Китаю, ни хоккею. Решение будет принято до конца октября», — приводит слова президента ИИХФ Люка Тардифа AFP.