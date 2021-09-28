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11:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Жамнов назначен главным тренером сборной России на Олимпиаде-2022

Федерация хоккея России (ФХР) на своем официальном сайте объявила о решении назначить главным тренером национальной сборной России Алексея Жамнова.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

27 сентября состоялся экспертный совет из авторитетных представителей хоккея для согласования кандидатуры главного тренера. Оно прошло при участии Владислава Третьяка, Бориса Михайлова, Валерия Каменского, Алексея Жамнова и Павла Буре.

Олег Знарок и Валерий Брагин войдут в штаб сборной в качестве консультантов.

Хоккейный турнир на Олимпиаде-2022 пройдет с 9 по 20 февраля в Пекине. Сборная начнет турнир в группе В. Соперники — Чехия, Швейцария, Дания.

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