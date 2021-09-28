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11:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Третьяк прокомментировал назначение Жамнова главным тренером сборной России на ОИ-2022

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал назначение Алексея Жамнова главным тренером национальной команды на Олимпийские игры 2022 года.

Россия
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Источник: Официальный сайт ФХР
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"Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество с Жамновым, нам важно думать на несколько циклов вперёд. Он умеет выстраивать отношения с разными поколениями хоккеистов, сильный стратег, мотиватор и психолог.

Решение рекомендовать ФХР заключить контракт с Жамновым в качестве главного тренера сборной России было продиктовано, в частности, участием в Олимпийских играх хоккеистов Национальной хоккейной лиги. При этом важно отметить, что пока официального решения об участии НХЛ ещё нет. Как известно, оно будет до 10 января.

Олег Знарок и Валерий Брагин войдут в штаб сборной в качестве консультантов, мы благодарим их за согласие работать на этой должности. Эти опытные специалисты будут помогать нашей команде во время подготовки и участия в Олимпиаде", — приводит слова Третьяка официальный сайт ФХР.

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