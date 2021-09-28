Жамнов прокомментировал свое назначение главным тренером сборной России

«Возглавлять сборную России на таком турнире, как Олимпийские игры и чемпионат мира, — большая ответственность, я всё прекрасно понимаю.



Перед тем, как принять это решение, я всё взвешивал — все за и против. Но такой шанс может быть только один раз в жизни, я не мог отказаться.



Задача у сборной России на любом турнире может быть только одна — это не участие, а только победа.



Что касается помощников, то сейчас я должен предоставить список кандидатов в тренерский штаб, 12-го октября пройдет еще одно коллегиальное совещание, где этот список должен быть утвержден. С этой даты начнем полноценную подготовку к Играм», — сказал Жамнов корреспонденту РИА Новости.