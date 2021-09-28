Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь
Адмирал
Хоккей. КХЛ
27.09
Торпедо
Трактор
52
Хоккей. КХЛ
27.09
Динамо Мн
Амур
21
Хоккей. КХЛ
27.09
Динамо Р
Сочи
21
Хоккей. КХЛ
27.09
Витязь
СКА
Б
65
Все события
Фоторепортажи
11«Реал» на 90-й минуте вырвал победу у «Интера»
11«Спартак» впервые за два года обыграл «Уфу»
11:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Жамнов прокомментировал свое назначение главным тренером сборной России

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Новый главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов заявил РИА Новости, что шанс возглавить национальную команду на Олимпийских играх выпадает раз в жизни и он не мог отказаться от этой возможности.

Россия
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Третьяк прокомментировал назначение Жамнова главным тренером сборной России на ОИ-2022

Экспертный совет Федерации хоккея России (ФХР) во вторник рекомендовал назначить Алексея Жамнова главным тренером сборной России по хоккею. Олег Знарок и Валерий Брагин войдут в штаб сборной в качестве консультантов.

«Возглавлять сборную России на таком турнире, как Олимпийские игры и чемпионат мира, — большая ответственность, я всё прекрасно понимаю.

Перед тем, как принять это решение, я всё взвешивал — все за и против. Но такой шанс может быть только один раз в жизни, я не мог отказаться.

Задача у сборной России на любом турнире может быть только одна — это не участие, а только победа.

Что касается помощников, то сейчас я должен предоставить список кандидатов в тренерский штаб, 12-го октября пройдет еще одно коллегиальное совещание, где этот список должен быть утвержден. С этой даты начнем полноценную подготовку к Играм», — сказал Жамнов корреспонденту РИА Новости.

 Великолепная 'пятерка' и вратарь: она бросила хоккей из-за пышного бюста
Шесть спортсменок вошли в сотню самых сексуальных женщин России
Возрастное ограничение 18+
Почему Жамнов возглавит сборную вместо Знарка? Что происходит?
Третьяк объяснил назначение Жамнова главным тренером сборной
«Крылья» обратились в ЭСК из-за судейства в матче с «Зенитом»
У Чинахова 7 шайб в 4 играх. Российский новичок покоряет Америку
«Ман Сити» выиграет у «ПСЖ», «Зенит» победит в ЛЧ: ставки дня
Зайнутдинов: Гол «Нижнему Новгороду» — самый необычный в карьере
Много голов в матче «Реала», ничья «Ливерпуля»: ставим на ЛЧ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь