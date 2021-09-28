Почему Жамнов вместо Знарка? Что происходит?! «Матч ТВ» объясняет ситуацию

Экспертный совет ФХР рекомендовал Жамнова на пост главного тренера

В качестве консультантов в штаб войдут Знарок и Валерий Брагин

Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине 4—20 февраля

Мощное заявление федерации

Конечно, это всё похоже на мыльную оперу. Следите за сюжетом.

В пятницу президент ФХР Владислав Третьяк объявил двум журналистам, что главным тренером сборной России на Олимпиаде станет Олег Знарок.

Но уже в понедельник, приехав с очень важного совещания в верхах, Третьяк это назначение подтверждать не стал. А во вторник мы увидели следующую новость на официальном сайте федерации:

"С учетом важности предстоящих Олимпийских игр в Пекине, Федерация хоккея России приняла решение созвать экспертный совет из авторитетных представителей хоккея для согласования кандидатуры главного тренера национальной сборной России. Заседание совета состоялось 27 сентября. Оно прошло при участии трехкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка, двукратного олимпийского чемпиона Бориса Михайлова, олимпийского чемпиона Валерия Каменского, олимпийского чемпиона Алексея Жамнова, чемпиона мира, серебряного призера и лучшего игрока ОИ-1998 Павла Буре.

После продолжительных обсуждений большинством голосов совет рекомендовал назначить главным тренером национальной сборной России Алексея Жамнова".

"Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество с Жамновым, нам важно думать на несколько циклов вперед. Он умеет выстраивать отношения с разными поколениями хоккеистов, сильный стратег, мотиватор и психолог. Решение рекомендовать ФХР заключить контракт с Жамновым в качестве главного тренера сборной России было продиктовано, в частности, участием в Олимпийских играх хоккеистов Национальной хоккейной лиги. При этом важно отметить, что пока официального решения об участии НХЛ еще нет. Как известно, оно будет до 10 января. Олег Знарок и Валерий Брагин войдут в штаб сборной в качестве консультантов, мы благодарим их за согласие работать на этой должности. Эти опытные специалисты будут помогать нашей команде во время подготовки и участия в Олимпиаде". Владислав Третьяк Президент ФХР

Валерий Каменский, член экспертного совета при ФХР:

«У совета было несколько кандидатов, в том числе Алексей Жамнов и Олег Знарок. После долгих дебатов большинство членов совета поддержало кандидатуру Жамнова. Алексей Юрьевич обладает многолетним опытом работы в штабе сборной страны, имеет победный опыт Олимпиады в Корее, отлично понимает специфику работы со звездами из НХЛ».

Это будет тандем Жамнов — Знарок

Что же произошло? И что всё это значит?

Как я знаю, федерация планировала сделать главным тренером Знарка. И ему даже выслали контракт на подпись на шести листах.

Правда, в первой версии контракта был вбит старый паспорт Олега Валерьевича. Тогда прислали новый документ, и Знарок его подписал. Это не слишком затянуло процесс.

Но оставалось еще поставить подпись со стороны федерации. И вот тут возникли сложности. Потому что помимо ФХР есть сильные руководители. Не буду называть их фамилии — тем, кто следит за хоккеем, они известны.

И тут возник жаркий спор. Одно мнение — предлагается Олег Знарок. Второе мнение — нужно ставить Игоря Никитина. Третье мнение — главным должен быть Сергей Федоров.

В итоге, чтобы найти компромисс, главным тренером делают Алексея Жамнова, который изначально предлагался как второй тренер. Ну, как Харийс Витолиньш раньше при Знарке. Теперь Витолиньш тренирует сборную Латвии, которая уже отобралась в Пекин.

А теперь получается, что тандем Знарок — Жамнов сохраняется, но главным в нем будет Жамнов. Знарок будет работать на лавке, и функции в работе у него сохранятся. То есть нельзя говорить, что его отцепили.

Кто главнее: Анатолий Тарасов или Аркадий Чернышев? Историки об этом спорят до сих пор.

Мне нужно еще поговорить с самим Знарком. Но как мне рассказывали о его позиции, он сам не против роли второго тренера в сборной.

Меньше ответственности, не нужно ходить на пресс-конференции. И главное — это работать. В общем, какой-то конфликт тут не заложен. Тем более Знарок и Жамнов дружат.

Знарок скоро поедет в Америку

Кто еще войдет в штаб сборной России?

Сергей Зубов — он как планировался на роль тренера по защитникам, так и остается этой фигурой.

Тренер по вратарям — пока неизвестно, но не удивлюсь, если вернется Рашит Давыдов. У него отличный контакт с Андреем Василевским, который даже звал его на свою вечеринку в Москве по случаю завоевания Кубка Стэнли.

Валерий Брагин — Третьяк уже сказал, что он будет консультантом в штабе.

Судя по всему, Брагин тоже поедет в Пекин. В какой роли — мы пока не знаем. Например, на ЧМ-2011 у него была роль скаута, отсматривающего соперника. И вот Брагин оценил, что мощная сборная Канады в Кошице играет в холодном дворце, показывая высокие скорости. А вот дворец в Братиславе более теплый, и это могло бы сыграть роль.

В итоге Брагин посоветовал Быкову с Захаркиным, что нужно в первой половине матча играть от обороны, а во второй взвинчивать темп. Невнятно выступавшая на турнире сборная России так и сделала, в итоге превратив 0:1 в 2:1 — и победу в четвертьфинале.

Это речь о том, что Брагин в штабе олимпийской сборной будет полезен в любом качестве.

Олег Знарок скоро собирается в турне по Северной Америке, где будет встречаться с игроками НХЛ, отсматривать их и привлекать в сборную России.

Не удивлюсь, если в эту поездку Знарок отправится с Жамновым.

И в ноябре на Кубке Карьяла, как я понимаю, тандем Жамнов — Знарок повезет сборную России, составленную из звезд КХЛ.