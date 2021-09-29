Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут без иностранных болельщиков

Зимнюю Олимпиаду 2022 в Пекине не смогут посетить зарубежные болельщики, только жители Китая, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

При этом приобретающие билеты должны будут соответствовать требованиям по противодействию коронавирусу. Эти требования будут сформулированы и оглашены позднее.

Спортсмены и участники Игр, прошедшие курс вакцинации от коронавируса, по прибытии будут допущены в «пузырь» Олимпиады без отбывания карантина. Остальные должны будут отбыть 21-дневный карантин.