Овечкин, Василевский и Кучеров вошли в состав сборной России по хоккею на Олимпиаду

До 8 октября национальные хоккейные федерации должны объявить как минимум трех игроков своих сборных, которые выступят на Олимпиаде в Пекине. Расширенные списки игроков будут представлены до 15 октября. Предварительные составы команд будут объявлены к январю 2022 года.

Овечкину 36 лет, россиянин был задрафтован «Вашингтоном» в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб он выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), девять раз — лучшим снайпером, трижды завоевывал приз «Тед Линдсей эворд», который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз — «Арт Росс трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с «Вашингтоном» выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира, в активе форварда также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.

Никита Кучеров | Источник: AP 2021

Кучерову 28 лет, в составе «Тампы» он стал победителем двух последних розыгрышей Кубка Стэнли. Он был выбран «Тампой» на драфте НХЛ 2011 года, всего на его счету в НХЛ 515 матчей и 547 (221 шайба + 326 результативных передач) очков. В регулярном чемпионате сезона-2018/19 он набрал 128 (41+87) очков, показав лучший результат в истории НХЛ среди российских игроков. В составе сборной России он дважды становился бронзовым призером чемпионатов мира.

Андрей Василевский | Источник: Reuters

Василевскому 27 лет, он выступает за «Тампу» с 2014 года, в сезоне-2018/19 россиянин стал лучшим голкипером по итогам регулярного чемпионата. Как и Кучеров, он является двукратным обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной России Василевский стал чемпионом мира и двукратным бронзовым призером мировых первенств. На чемпионатах мира 2017 и 2019 годов он был признан лучшим вратарем соревнований.