Жамнов назвал тренерский штаб сборной России по хоккею на Олимпийские игры
В штаб вошли Алексей Кудашов, Сергей Федоров, Сергей Гончар и Евгений Набоков.
В штаб вошли Алексей Кудашов, Сергей Федоров, Сергей Гончар и Евгений Набоков.
МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Алексей Кудашов, Сергей Федоров, Сергей Гончар и Евгений Набоков вошли в тренерский штаб Алексея Жамнова в сборной России по хоккею на Олимпийские игры в Пекине. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил Жамнов.
«Я общался с каждым из кандидатов. У Федорова большой опыт, он знает всю кухню Национальной хоккейной лиги, знает, что происходит в НХЛ. То, что его команда проиграла “Куньлуню” и “Амуру”, — это спорт, из этого делаются правильные выводы», — сказал Жамнов.
«Есть рабочий штаб команды, персонал, который в сборной с 2014 года. Кто-то менялся, конечно, это будем изучать. Если мы попросим у клубов кого-то отпустить, думаю, нам пойдут навстречу», — добавил тренер.
Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Игроки Национальной хоккейной лиги примут участие в Олимпиаде. Сборная России сыграет в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии.
Кудашову 50 лет, с апреля 2021 года он является главным тренером московского «Динамо». Также тренировал подмосковный «Атлант», ярославский «Локомотив», петербургский СКА. Является рекордсменом по победам подряд в Континентальной хоккейной лиге (24 победы). В апреле 2018 года вошел в тренерский штаб сборной России, наставником которой был Илья Воробьев, в июле 2019-го сменил Воробьева, под его руководством национальной команде не удалось выступить на мировом первенстве 2020 года, поскольку оно было отменено из-за пандемии коронавируса, в июне того же года Кудашов покинул пост по собственному желанию. Во время игровой карьеры выступал за «Торонто», а также московские «Крылья Советов», ЦСКА, «Динамо», ярославский «Локомотив», казанский «Ак Барс», подмосковный ХК МВД, германский «Дюссельдорф» и финский ТПС. Является обладателем Кубка Гагарина (2012), чемпионом России (2000) и Германии (1996). В составе молодежной сборной СССР дважды становился серебряным призером мировых первенств.
Федорову 51 год, с июля 2021 года является наставником ЦСКА. В качестве игрока в составе «Детройта» трижды стал обладателем Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002), также в НХЛ выступал за «Анахайм», «Коламбус» и «Вашингтон». Всего в НХЛ провел 1248 матчей, в которых набрал 1179 (483 гола + 696 результативных передач) очков. В 1994 году он первым из европейцев стал обладателем «Харт Трофи» — приза, который вручается самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата. В составе сборных СССР и России Федоров стал трехкратным чемпионом мира (1989, 1990, 2008). Также в его активе серебряная (1998) и бронзовая (2002) медали Олимпийских игр.
Гончару 47 лет, с 2015 по 2020 год он был помощником главного тренера «Питтсбурга». В качестве игрока Гончар выступал за челябинский «Трактор», московское «Динамо», тольяттинскую «Ладу», магнитогорский «Металлург», «Вашингтон», «Бостон», «Питтсбург», «Оттаву» и «Даллас». Является рекордсменом среди российских защитников по количеству игр (1301), заброшенных шайб (220) и набранных очков (811) в регулярных чемпионатах НХЛ. Обладатель Кубка Стэнли (2009). В составе сборной России является обладателем серебряной и бронзовой медалей Олимпийских игр.
Набокову 46 лет, с 2019 года входит в тренерский штаб клуба «Сан-Хосе», занимая должность тренера вратарей. В качестве игрока выступал за московское «Динамо», магнитогорский «Металлург», СКА, «Сан-Хосе», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампу». Является лауреатом «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку НХЛ. Всего в лиге провел 697 матчей, из которых 59 отыграл на ноль. В составе сборной России стал чемпионом мира в 2008 году.