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13:06 (мск), источник: Газета.Ру

Ковальчук назначен генменеджером сборной России на ОИ-2022

Бывший нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» Илья Ковальчук назначен генеральным менеджером сборной России на Олимпийских играх 2022 года.

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Источник: РИА "Новости"
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Об этом сообщил главный тренер национальной сборной Алексей Жамнов.

По правилам Международной федерации хоккея (ИИХФ) до 8 октября сборные участвующие в хоккейном олимпийском турнире-2022 должны были объявить как минимум трех хоккеистов, которые войдут в состав команды на Игры-2022. В состав российской команды первыми включены Александр Овечкин, Никита Кучеров и Андрей Василевский.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров получил тяжелую травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном».

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