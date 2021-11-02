По итогам двух игр КХЛ будет принято решение об участии сборной Китая по хоккею в ОИ-2022
В ноябре ИИХФ рассмотрит вопрос об участии хоккейной сборной Китая в Олимпиаде-2022.
В ноябре ИИХФ рассмотрит вопрос об участии хоккейной сборной Китая в Олимпиаде-2022.
Решение будет принято по результатам двух тестовых матчей в КХЛ 13 и 15 ноября, об этом сообщает VG.no со ссылкой на президента Федерации хоккея Норвегии Таге Петтерсена. В случае исключения Китая из хоккейного турнира его место должна занять сборная Норвегии.
Как сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Куньлунь Ред Стар», это будут матчи регулярного чемпионата КХЛ. 13 ноября «Куньлунь» проведёт матч с «Авангардом», 15 ноября — с «Амуром».
«Это не будут какие-то дополнительные, специально организованные матчи. Как неоднократно отмечалось ранее, игроки “Куньлунь Ред Стар” имеют китайское спортивное гражданство, и наша клубная команда является, по существу, сборной Китая. В соответствии с договорённостью между ИИХФ и китайским спортивным руководством, вывод о состоянии сборной будет сделан по календарным матчам регулярного чемпионата КХЛ», — сообщили в пресс-службе «Куньлуня».