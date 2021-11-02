Сборную Китая не снимут с Олимпийских игр в Пекине

В сентябре Тардиф рассказал, что китайскую команду могут снять с Игр из-за слабости сборной.

«Для прояснения ситуации, ИИХФ не собирается снимать китайскую команду с Олимпийских игр, статус мужской национальной сборной как страны-организатора олимпийского хоккейного турнира был подтвержден конгрессом и остается неизменным. Мы работаем с Китайской хоккейной ассоциацией, чтобы подтвердить право их игроков на участие в соревнованиях по правилам ИИХФ, и мы продолжим помогать им в работе по подготовке команды к Олимпийским играм», — сказал Тардиф.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--fcda60c6e68cbb814a48" data-vnd="fcda60c6e68cbb814a48" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=fcda60c6e68cbb814a48" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что ИИХФ и Китайская хоккейная ассоциация намерены провести две игры с участием китайской национальной команды, чтобы совместно оценить статус подготовки сборной к Пекину-2022. Игроки национальной команды сыграют в матчах чемпионата КХЛ 15 и 17 ноября в составе «Куньлуня». После игр совет ИИХФ соберется снова, чтобы обсудить дальнейшие шаги.