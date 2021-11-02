Сборную Китая не снимут с Олимпийских игр в Пекине
Президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что организация не собирается исключать сборную Китая из состава участников олимпийского хоккейного турнира в Пекине.
Президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что организация не собирается исключать сборную Китая из состава участников олимпийского хоккейного турнира в Пекине.
В сентябре Тардиф рассказал, что китайскую команду могут снять с Игр из-за слабости сборной.
«Для прояснения ситуации, ИИХФ не собирается снимать китайскую команду с Олимпийских игр, статус мужской национальной сборной как страны-организатора олимпийского хоккейного турнира был подтвержден конгрессом и остается неизменным. Мы работаем с Китайской хоккейной ассоциацией, чтобы подтвердить право их игроков на участие в соревнованиях по правилам ИИХФ, и мы продолжим помогать им в работе по подготовке команды к Олимпийским играм», — сказал Тардиф.
Отмечается, что ИИХФ и Китайская хоккейная ассоциация намерены провести две игры с участием китайской национальной команды, чтобы совместно оценить статус подготовки сборной к Пекину-2022. Игроки национальной команды сыграют в матчах чемпионата КХЛ 15 и 17 ноября в составе «Куньлуня». После игр совет ИИХФ соберется снова, чтобы обсудить дальнейшие шаги.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.