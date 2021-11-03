Скандал в мировом хоккее накануне Олимпиады. Новый президент федерации хотел исключить Китай, но потом передумал

В мировом хоккее сложилась удивительная ситуация: за три месяца до старта Олимпийских игр не до конца понятен состав участников турнира. И это несмотря на то, что все квалификационные матчи состоялись еще в августе.

Дело в том, что выбранный в начале осени новый президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф решил начать свое правление с сенсационного заявления. В конце сентябре в интервью AFP французский функционер заявил, что сборная Китая по хоккею может быть снята с Олимпиады в Пекине по причине слабости команды. «Нет смысла смотреть на то, как команда проигрывает 0:15. Это не нужно ни Китаю, ни хоккею», — объяснял Тардиф.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVh-WVnrzvJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CVh-WVnrzvJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVh-WVnrzvJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от IIHF (@iihfhockey)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Китайский вопрос так и остался на время открытым. Было странно наблюдать, когда все сборные-участницы февральского турнира, кроме Китая, представили первые тройки хоккеистов на Олимпиаду. Но оглашение имен — формальность, тем более идея исходила от НХЛ, где китайцев нет. По-настоящему серьезно заговорили об исключении хозяев Игр сейчас, во время совещания Совета ИИХФ. С 31 октября по 2 ноября члены Совета собрались в Цюрихе (Швейцария). Это была первая очная встреча после избрания нового президента. Встреча носили неформальный характер, при этом ряд вопросов все-таки был решен. В частности, не обошли тему сборной Китая. И вот что по итогам встречи ИИХФ заявил Тардиф.

«Для прояснения ситуации, ИИХФ не собирается снимать китайскую команду с Олимпийских игр, статус мужской национальной сборной как страны-организатора олимпийского турнира по хоккею был подтвержден конгрессом и остается неизменны», — приводит слова президента официальный сайт федерации.

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При этом в той же новости есть информация о том, что ИИХФ вместе с китайской федерацией собираются оценить статус подготовки сборной к турниру. Игроки сборной Китая в составе «Куньлуня» сыграют 15 и 17 ноября матчи КХЛ (с «Авангардом» и «Амуром» — прим. ред.). «После этих матчей Совет ИИХФ вновь соберется, чтобы обсудить дальнейшие шаги».

И тут, конечно, появляется вопрос: какие шаги, если Тардиф сказал, что никого снимать с олимпийского турнира не будут? Что будет, если «Куньлунь» влетит 0:8, как недавно «Автомобилисту»? И вообще крайне абсурдно звучит то, что матчи регулярного чемпионата КХЛ будут решать судьбу участника Олимпиады. Причина этого, кстати, в том, что сборная Китая не проводила официальных матчей с 2019 года. Виной всему пандемия коронавируса. Из-за нее китайцы 25 декабря уедут на олимпийский сбор и больше не выступят в КХЛ. Генеральный менеджер «Куньлуня» Николай Феоктистов объяснял, что такое решение обусловлено правилами въезда местных спортсменов в КНР. В России местные хоккеисты с юридической точки зрения находятся в командировке, поэтому по прибытии на родину должны отсидеть трехнедельный карантин, а только после этого начнут тренироваться. Нетрудно представить, в какой форме будут игроки после 21-дневного заточения.

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Но не это самое страшное. Изначально было понятно, что Китай на Олимпиаде проиграет всем. Тут не спасет ни базовый клуб сборной в КХЛ, ни натурализация, ни месячные сборы. Об их исключение нужно было ИИХФ думать намного раньше, да и в случае такого решения брать на себя все расходы по проведению турнира. Однако федерация тратить деньги не горит желанием. Неслучайно есть версия, что Тардиф затеял тему с возможным исключением только ради того, чтобы получить еще денег от китайской федерации. Сборной Норвегии, которая располагается на 11-м месте в рейтинги ИИХФ, и которая могла стать заменой Китая, изначально не стоило сильно надеятся на попадание на Игры.