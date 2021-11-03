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15:48 (мск), источник: Sport24

Скандал в мировом хоккее накануне Олимпиады. Новый президент федерации хотел исключить Китай, но потом передумал

При этом на судьбу китайцев еще могут повлиять два матча «Куньлуня».

КХЛ: таблица и календарь
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Источник: КХЛ

В мировом хоккее сложилась удивительная ситуация: за три месяца до старта Олимпийских игр не до конца понятен состав участников турнира. И это несмотря на то, что все квалификационные матчи состоялись еще в августе.

Дело в том, что выбранный в начале осени новый президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф решил начать свое правление с сенсационного заявления. В конце сентябре в интервью AFP французский функционер заявил, что сборная Китая по хоккею может быть снята с Олимпиады в Пекине по причине слабости команды. «Нет смысла смотреть на то, как команда проигрывает 0:15. Это не нужно ни Китаю, ни хоккею», — объяснял Тардиф.

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Китайский вопрос так и остался на время открытым. Было странно наблюдать, когда все сборные-участницы февральского турнира, кроме Китая, представили первые тройки хоккеистов на Олимпиаду. Но оглашение имен — формальность, тем более идея исходила от НХЛ, где китайцев нет. По-настоящему серьезно заговорили об исключении хозяев Игр сейчас, во время совещания Совета ИИХФ. С 31 октября по 2 ноября члены Совета собрались в Цюрихе (Швейцария). Это была первая очная встреча после избрания нового президента. Встреча носили неформальный характер, при этом ряд вопросов все-таки был решен. В частности, не обошли тему сборной Китая. И вот что по итогам встречи ИИХФ заявил Тардиф.

«Для прояснения ситуации, ИИХФ не собирается снимать китайскую команду с Олимпийских игр, статус мужской национальной сборной как страны-организатора олимпийского турнира по хоккею был подтвержден конгрессом и остается неизменны», — приводит слова президента официальный сайт федерации.

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При этом в той же новости есть информация о том, что ИИХФ вместе с китайской федерацией собираются оценить статус подготовки сборной к турниру. Игроки сборной Китая в составе «Куньлуня» сыграют 15 и 17 ноября матчи КХЛ (с «Авангардом» и «Амуром» — прим. ред.). «После этих матчей Совет ИИХФ вновь соберется, чтобы обсудить дальнейшие шаги».

И тут, конечно, появляется вопрос: какие шаги, если Тардиф сказал, что никого снимать с олимпийского турнира не будут? Что будет, если «Куньлунь» влетит 0:8, как недавно «Автомобилисту»? И вообще крайне абсурдно звучит то, что матчи регулярного чемпионата КХЛ будут решать судьбу участника Олимпиады. Причина этого, кстати, в том, что сборная Китая не проводила официальных матчей с 2019 года. Виной всему пандемия коронавируса. Из-за нее китайцы 25 декабря уедут на олимпийский сбор и больше не выступят в КХЛ. Генеральный менеджер «Куньлуня» Николай Феоктистов объяснял, что такое решение обусловлено правилами въезда местных спортсменов в КНР. В России местные хоккеисты с юридической точки зрения находятся в командировке, поэтому по прибытии на родину должны отсидеть трехнедельный карантин, а только после этого начнут тренироваться. Нетрудно представить, в какой форме будут игроки после 21-дневного заточения.

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Но не это самое страшное. Изначально было понятно, что Китай на Олимпиаде проиграет всем. Тут не спасет ни базовый клуб сборной в КХЛ, ни натурализация, ни месячные сборы. Об их исключение нужно было ИИХФ думать намного раньше, да и в случае такого решения брать на себя все расходы по проведению турнира. Однако федерация тратить деньги не горит желанием. Неслучайно есть версия, что Тардиф затеял тему с возможным исключением только ради того, чтобы получить еще денег от китайской федерации. Сборной Норвегии, которая располагается на 11-м месте в рейтинги ИИХФ, и которая могла стать заменой Китая, изначально не стоило сильно надеятся на попадание на Игры.

За 27 лет, что Рене Фазель занимал пост президента федерации, в его сторону звучало много критики. Он позволил НХЛ диктовать свои условии, не смог превратить Лигу чемпионов в крутой турнир и слишком часто, по мнению европейских функционеров, бывал в России, к которой был крайне лоялен. Однако то, с чего начинается правления Тардифа, не внушает оптимизма. Француз с канадскими корнями на данный момент не выглядит человеком, который приведет мировой хоккей к светлому будущему. При нем за ИИХФ пока только неловко.

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