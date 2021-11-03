Скандал в мировом хоккее накануне Олимпиады. Новый президент федерации хотел исключить Китай, но потом передумал
При этом на судьбу китайцев еще могут повлиять два матча «Куньлуня».
При этом на судьбу китайцев еще могут повлиять два матча «Куньлуня».
В мировом хоккее сложилась удивительная ситуация: за три месяца до старта Олимпийских игр не до конца понятен состав участников турнира. И это несмотря на то, что все квалификационные матчи состоялись еще в августе.
Дело в том, что выбранный в начале осени новый президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф решил начать свое правление с сенсационного заявления. В конце сентябре в интервью AFP французский функционер заявил, что сборная Китая по хоккею может быть снята с Олимпиады в Пекине по причине слабости команды. «Нет смысла смотреть на то, как команда проигрывает 0:15. Это не нужно ни Китаю, ни хоккею», — объяснял Тардиф.
Китайский вопрос так и остался на время открытым. Было странно наблюдать, когда все сборные-участницы февральского турнира, кроме Китая, представили первые тройки хоккеистов на Олимпиаду. Но оглашение имен — формальность, тем более идея исходила от НХЛ, где китайцев нет. По-настоящему серьезно заговорили об исключении хозяев Игр сейчас, во время совещания Совета ИИХФ. С 31 октября по 2 ноября члены Совета собрались в Цюрихе (Швейцария). Это была первая очная встреча после избрания нового президента. Встреча носили неформальный характер, при этом ряд вопросов все-таки был решен. В частности, не обошли тему сборной Китая. И вот что по итогам встречи ИИХФ заявил Тардиф.
«Для прояснения ситуации, ИИХФ не собирается снимать китайскую команду с Олимпийских игр, статус мужской национальной сборной как страны-организатора олимпийского турнира по хоккею был подтвержден конгрессом и остается неизменны», — приводит слова президента официальный сайт федерации.
При этом в той же новости есть информация о том, что ИИХФ вместе с китайской федерацией собираются оценить статус подготовки сборной к турниру. Игроки сборной Китая в составе «Куньлуня» сыграют 15 и 17 ноября матчи КХЛ (с «Авангардом» и «Амуром» — прим. ред.). «После этих матчей Совет ИИХФ вновь соберется, чтобы обсудить дальнейшие шаги».
И тут, конечно, появляется вопрос: какие шаги, если Тардиф сказал, что никого снимать с олимпийского турнира не будут? Что будет, если «Куньлунь» влетит 0:8, как недавно «Автомобилисту»? И вообще крайне абсурдно звучит то, что матчи регулярного чемпионата КХЛ будут решать судьбу участника Олимпиады. Причина этого, кстати, в том, что сборная Китая не проводила официальных матчей с 2019 года. Виной всему пандемия коронавируса. Из-за нее китайцы 25 декабря уедут на олимпийский сбор и больше не выступят в КХЛ. Генеральный менеджер «Куньлуня» Николай Феоктистов объяснял, что такое решение обусловлено правилами въезда местных спортсменов в КНР. В России местные хоккеисты с юридической точки зрения находятся в командировке, поэтому по прибытии на родину должны отсидеть трехнедельный карантин, а только после этого начнут тренироваться. Нетрудно представить, в какой форме будут игроки после 21-дневного заточения.
Но не это самое страшное. Изначально было понятно, что Китай на Олимпиаде проиграет всем. Тут не спасет ни базовый клуб сборной в КХЛ, ни натурализация, ни месячные сборы. Об их исключение нужно было ИИХФ думать намного раньше, да и в случае такого решения брать на себя все расходы по проведению турнира. Однако федерация тратить деньги не горит желанием. Неслучайно есть версия, что Тардиф затеял тему с возможным исключением только ради того, чтобы получить еще денег от китайской федерации. Сборной Норвегии, которая располагается на 11-м месте в рейтинги ИИХФ, и которая могла стать заменой Китая, изначально не стоило сильно надеятся на попадание на Игры.
За 27 лет, что Рене Фазель занимал пост президента федерации, в его сторону звучало много критики. Он позволил НХЛ диктовать свои условии, не смог превратить Лигу чемпионов в крутой турнир и слишком часто, по мнению европейских функционеров, бывал в России, к которой был крайне лоялен. Однако то, с чего начинается правления Тардифа, не внушает оптимизма. Француз с канадскими корнями на данный момент не выглядит человеком, который приведет мировой хоккей к светлому будущему. При нем за ИИХФ пока только неловко.