Алексей Жамнов: Хоккеисты сборной России оптимистично настроены перед Олимпиадой

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов в интервью ТАСС рассказал о встречах с российскими игроками Национальной хоккейной лиги, сообщил о том, когда тренерский штаб определится с игровыми сочетаниями на Олимпиаду в Пекине, и поделился мнением о шансах на участие в турнире дисквалифицированного Евгения Кузнецова.

— Сколько матчей НХЛ вы посетили и сколько еще планируете?

— Были на играх «Рейнджерс» — «Коламбус» и «Тампа-Бэй» — «Вашингтон». Посетим матч «Флорида» — «Вашингтон» (встреча прошла в ночь на 5 ноября — прим. ТАСС).

— С большинством кандидатов в сборную вы уже поговорили. Какой у них настрой на совместную работу в Пекине?

— Вижу у них позитив, ребята сами горят желанием сыграть в Китае. В Южной Корее энхаэловцы не играли, поэтому для всех Олимпиада — соревнование очень сильное. Ребята настроены очень оптимистично.

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— Вы говорили, что до каждого игрока планируете донести мысль о необходимости играть на команду, сколько бы времени на льду они ни проводили. Как думаете, поняли ли они ваши слова?

— Все прекрасно понимают эту ответственность, что побеждает команда, а не один человек. Кто-то может стать героем, но выигрывает именно команда, и хоккей — это командный вид спорта. Ребята с пониманием отнеслись ко всему, что сказали им я, [Илья] Ковальчук (менеджер сборной России по работе с игроками НХЛ — прим. ТАСС), [Сергей] Гончар (тренер сборной России — прим. ТАСС). К нам попозже присоединится Володя Малахов (член селекционной службы Федерации хоккея России — прим. ТАСС).

Поймите правильно, все команды в НХЛ играют практически одинаково. В тех двух играх, которые мы смотрели, у каждой команды есть какие-то нюансы, плюсы и минусы. Мы стараемся собрать все в одну базу и донести ребятам, что мы хотим видеть.

— Говорили ли вы с игроками о том, в каких сочетаниях они могут выходить на лед в Пекине? У тренерского штаба есть какие-то наметки?

— У нас-то, конечно, есть такие наметки, но еще рано об этом говорить. Думаю, что попозже мы уже будем понимать. Плюс у нас остались матчи, в которых мы посмотрим и других ребят, с которыми также хотим поговорить. Рассуждать о каких-то сочетаниях сейчас будет неправильно, потому что все может произойти. Кто-то, может, выстрелит, у кого-то произойдет спад. Ясно, что есть фамилии, костяк, который будет на Олимпиаде, но кто в каком сочетании, я пока не готов сказать.

— Понимаете ли вы, кто в команде будет, образно говоря, играть на рояле, а кто его передвигать?

— Нужен баланс. Понятно, что набрать только игроков, которые будут забивать, это неправильно. Нужны люди, которые могут играть и в меньшинстве, и от них тоже очень многое будет зависеть. Поэтому мы анализируем, смотрим, кто как играет, и от этого будем отталкиваться. Думаю, ближе к Новому году мы уже будем понимать полностью картину, кто с кем будет играть, кто из игроков будет выходить в большинстве и меньшинстве. Плюс у нас есть еще Кубок Первого канала, и я уже раньше говорил и сейчас повторю, что кто-то попадет в состав из Континентальной хоккейной лиги. Все будет зависеть от ребят.

— Вы говорили о вероятности того, что до Олимпиады могут допустить Евгения Кузнецова, несмотря на его дисквалификацию (из-за употребления кокаина — прим. ТАСС), этим вопросом занимается Ковальчук. Решение о дисквалификации принималось Международной федерацией хоккея (IIHF), в то время как Ковальчук занимается этой проблемой через НХЛ.

— Ковальчук постоянно на телефоне, общается как с лигой и NHLPA [профсоюзом игроков НХЛ], так и с IIHF. Тут работаем в трех разных направлениях. Ясно, что решение принимала IIHF, но мы хотим понять, какие правильные шаги надо сделать для того, чтобы Кузнецов был на Олимпиаде. Шанс есть — это правда, но на 100% гарантировать это никто не может.

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— Насколько к этому вопросу подключена сейчас Федерация хоккея России?

— Мы на контакте с федерацией. Думаю, к концу этой недели мы будем понимать, что необходимо сделать. Федерация задействована в этих вопросах. Все, что зависит от нас, пока мы находимся в Северной Америке, мы стараемся сделать. Когда уже будет конкретно ставиться вопрос о том, сыграет он на Олимпиаде или нет, этим займется федерация.

— Какое у него настроение?

— Он готов, хочет играть, довольно-таки неплохо выглядит, проводит много времени на льду. Радует, что тренер ему очень доверяет: он играет в большинстве и в меньшинстве, и это то, что нужно для центрального нападающего. Если нам удастся сделать так, что он сыграет на Олимпиаде, это будет большим плюсом для сборной.

— Оптимистично ли он оценивает шансы на выступление в Пекине?

— Поймите, тут очень много всяких вопросов. Еще раз скажу, Ковальчук полностью сконцентрирован на этом, занимается этим вопросом, и как только у нас будет полная информация, что нам нужно сделать, какие шаги принять, думаю, мы это все озвучим. Даже, наверное, будет правильно, если это сделает именно он.

— Что известно о сроках восстановления Никиты Кучерова и Евгения Малкина?

— Я не доктор, но по той информации, что у нас есть, уже в декабре они будут играть.

— Кирилл Капризов в девяти матчах сезона забросил только одну шайбу. Не выглядит ли он поникшим из-за этого?

— Нет, вчера разговаривали с ним по телефону. Все проходят через такие этапы, когда, можно сказать, не идет шайба. В этой ситуации надо просто его поддержать, и мы звоним ему постоянно. И я вчера говорил с ним, и Илья Ковальчук постоянно с ним общается. По большому счету, думаю, все будет нормально. Самое главное, он все прекрасно понимает, нужно больше позитива, чуть абстрагироваться от этого. Все равно, когда забиваешь один гол, потом все идет, как и планируется. Здесь главное чуть расслабиться и концентрироваться именно на игре. Будешь хорошо играть — у тебя все пойдет. Поэтому мы ему звоним, поддерживаем.

— Как считаете, справляется ли он с давлением после подписания нового многомиллионного контракта?

— Все нормально. Ясно, что на парня, отыгравшего всего один сезон, свалилось такое давление. От него многого ждут, и мы это прекрасно понимаем. Все, что мы можем сделать, это позвонить и поддержать, чтобы он больше концентрировался на хоккее, а не читал прессу. Думаю, все будет нормально.

— Александр Овечкин набрал великолепную форму. Нет ли опасения, что к середине сезона у него может наступить спад?

— Я не любитель гадать на кофейной гуще. Это спорт, и пройти весь сезон без спадов просто нереально, согласитесь. Пока говорить не о чем. Самое главное, Саша сам прекрасно понимает, что этот год олимпийский, и к Играм он хочет подойти подготовленным как можно лучше. Он профессионал, все мы прекрасно знаем его отношение ко всему, и я думаю, он будет готов к Олимпиаде на 100%. Наша задача же — донести до ребят нашу специфику, кухню, то, что мы от них хотим на этих Играх. Турнир скоротечный, и многое будет зависеть от самоотдачи каждого и всего коллектива, чтобы каждый был на одной волне. Никто не хочет как-то давить на ребят. Думаю, все прекрасно понимают, какая это большая ответственность — представлять страну на Олимпиаде. Все ребята горят желанием на Играх выступить достойно. Я не вижу никаких преград для этого.

— Вы уже дали понять, что капитаном будет Овечкин. Что он говорил по этому поводу?

— Мы больше говорили с ним о тактических делах, а не о капитанстве. Сашка прекрасно понимает, что он один из ветеранов сборной и многое будет зависеть от него. Но на нашей встрече мы больше разговаривали о тактических схемах, о том, что мы хотим видеть.

— Пожелания по этому вопросу от него исходили?

— Особо нет, есть игрок и есть тренер. Мы тут смотрим все игры не только вживую, но и по телевизору. Большой плюс в том, что Гончар работал в энхаэловской системе и от него исходит много полезных советов. Могу честно сказать, что многие вещи в НХЛ по сравнению с тем временем, когда я играл, чуть поменялись. Сергей знает все эти нюансы в плане тактических схем. Плюс, когда мы встречаемся с ребятами и разговариваем, можно сказать, что мы на одной волне. Они прекрасно понимают, что мы будем от них требовать. И я еще не слышал и не видел, чтобы кто-то с чем-то не согласился за этот короткий период, который мы здесь находимся. Также мы общались с Никитой Кучеровым, ребята все прекрасно понимают и согласны с нами.

— На Кубке мира и чемпионате мира в Словакии вы общались с российскими звездами НХЛ как член тренерского штаба, сейчас — как главный тренер. Не волновались, что вас могут по-другому воспринимать?

— Не скажу, что волновался, так как знаю этих ребят давно и у нас все время было нормальное общение. Когда мы вместе общались, хотели донести до них, чего будем от них требовать. Турнир очень быстрый, 12 дней, и общий результат будет зависеть от каждого. Независимо от того, кто сколько времени будет находиться на льду. Самое главное, я увидел, что ребята это все понимают и согласны со всем.

— Какие первые выводы можно сделать по работе Ковальчука менеджером? Можно ли говорить, что он уже освоился на новой должности?

— Да. Я вижу, что у него есть контакты со всеми — не только с игроками, но и с руководителями НХЛ и профсоюза игроков. И я думаю, что Илья в Северной Америке — на своем месте. Эта работа для него интересна.

— Тренер вратарей Евгений Набоков общается сейчас с Андреем Василевским и другими голкиперами, являющимися кандидатами в сборную? Вы ему давали какие-то рекомендации?

— Я рекомендации ему давать не могу, он все же тренер вратарей. Мы полностью ему доверяем. Он общается с ребятами. В плане вратарской бригады ответственность на Жене — он прекрасно знает всех ребят и будет делать выбор.

— Кажется, что его работа будет сложной, учитывая высокую конкуренцию на вратарской позиции.

— Конкуренция очень большая, но это только радует. Все-таки на таких турнирах от вратаря многое будет зависеть.

— Известно ли, кто будет вместо Набокова на Кубке Первого канала?

— Мы это обсудим с тренерским штабом, когда я уже вернусь. Мы встретимся и с [Сергеем] Федоровым, и с [Алексеем] Кудашовым. Прилетят Сергей Гончар и Илья Ковальчук, и мы уже вместе определимся. Думаю, с этим проблем не будет.

— Какие конкретно задачи будут у Гончара, Малахова и Ковальчука после вашего возвращения в Москву?

— Мы распределим, кто за кем будет наблюдать, за какими командами. Думаю, смотреть всем одну и ту же игру не стоит. Каждый будет наблюдать за тем, кто нам интересен.