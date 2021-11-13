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13 ноября, источник: ТАСС

Тренер сборной Китая по хоккею прокомментировал ситуацию с участием команды на Олимпиаде

В конце сентября президент Международной федерации хоккея рассказал, что федерация сомневается в целесообразности участия мужской сборной Китая на домашней Олимпиаде в связи со слабым уровнем команды, позднее он заявил, что IIHF не собирается исключать сборную Китая из числа участников Игр.

Куньлунь
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Источник: РИА "Новости"

БАЛАШИХА /Московская область/, 13 ноября. /ТАСС/. Сборная Китая по хоккею будет бороться в матчах на Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Пекине, но возможность играть на домашнем турнире — это само по себе важно. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной Китая Айван Занатта.

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В конце сентября президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф рассказал агентству Франс Пресс, что федерация сомневается в целесообразности участия мужской сборной Китая на домашней Олимпиаде 2022 года в связи со слабым уровнем команды. Позднее он заявил, что IIHF не собирается исключать сборную Китая из числа участников Олимпийских игр.

«Понятно, что это [игра против лучших сборных на Олимпийских играх] очень непростая задача, очень серьезное испытание, и естественно команде будет непросто. То, что она получит возможность сыграть на домашнем турнире, само по себе уже важно, а я могу сказать, что команда будет бороться — это можно гарантировать», — сказал Занатта.

В субботу «Куньлунь» со счетом 0:5 уступил омскому «Авангарду». Клуб был создан в 2016 году и предполагался как базовый клуб сборной Китая к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине. На данный момент в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса команда не может проводить домашние матчи в китайской столице и принимает соперников в подмосковных Мытищах.

Олимпийские игры пройдут с 4-го по 20 февраля.

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