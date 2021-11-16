НХЛ может не поехать на Олимпиаду? Зачем Канада играет на Кубке Первого канала

Читайте также Тревожные новости из Канады. У НХЛ появился повод отказаться от Олимпиады

НХЛ еще ничего не решила

Когда в начале октября МОК, НХЛ и ИИХФ консолидировались и обязали сборные огласить первые тройки игроков на Олимпиаду, не возникало сомнений, что энхаэловцы приедут в Пекин. Подтверждали этот тезис и перестановки в тренерском штабе российской команды. А журналист TSN Пьер Ле Брюн раскрыл расширенный состав канадской сборной, которая еще весной представила управленческий штаб из представителей НХЛ. Однако даже после этой цепочки событий высадка лучших хоккеистов в Китае остается под угрозой.





Помешать энхаэловцам добраться до Пекина может только один злодей — коронавирус. Лига оставила за собой право сорвать стоп-кран, если в мире ухудшится ковидная обстановка. Я не эпидемиолог и не в силах предсказать, куда повернет пандемия в январе — феврале. Но тревожная тенденция заставит НХЛ отказаться от Олимпиады ради безопасности и здоровья игроков. В начале ноября в Китае зафиксировали новую вспышку ковида, но ее удалось потушить и избежать длительного роста заболеваемости.

Определиться с решением Гэри Беттмэн обязан до 10 января. До этой даты НХЛ вправе выйти из договора с МОК. Пока же от догадок, что произойдет дальше, откреститься не получится. Вирус путает планы НХЛ даже сейчас. Вспомните ситуацию в «Оттаве», где часть хоккеистов попали в ковид-протокол. Лига выбрала единственный верный выход из критической обстановки. «Технари» «Сенаторз» не выписали, а лишь перенесли три матча на неопределенный срок.

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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CWTzFYwvIRk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Ottawa Senators (@senators)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

НХЛ с этого сезона вернулась к нормальной жизни. С болельщиками на трибунах, предматчевыми шоу и другими атрибутами привычного хоккея. Но никто не застрахован от того, что произошло в «Оттаве». Когда всей лиге придется сделать один, а то и несколько шагов назад. Неспроста Ле Брюн напомнил в Twitter о дедлайне, до которого НХЛ может отказаться от китайских гастролей.

— НХЛ и профсоюз игроков могут до 10 января отказаться от участия в Олимпиаде. Если количество отложенных игр НХЛ увеличится в течение следующих двух месяцев, это, очевидно, возможно, — написал Ле Брюн.

Подтвердил его мысль и инсайдер Ник Кипреос.

— У НХЛ нет точного количества игр, которые можно перенести, но если сразу несколько команд начнут закрывать на карантин на несколько дней, Олимпиада будет под угрозой. Ситуация в «Оттаве» вызывает большое беспокойство, — написал Кипреос в Twitter.

Как будет выглядеть «европейская» Канада

Решение Hockey Canada приехать на Кубок Первого канала подтверждает легкую обеспокоенность с ее стороны. Из-за неопределенности с ковидом «Кленовые» хотят оценить и «европейских» хоккеистов. Как и сборная России, они готовят два состава на Олимпиаду, ожидая всевозможных проделок от вируса. Проверить игроков из Европы и КХЛ — важный шаг для сборной. Канадцы готовят план Б — это стратегическая необходимость в сложившейся ситуации.

На Кубке Первого канала сыграют пять команд, а матчи с «Кленовыми» не пойдут в зачет Евротура. Роман Ротенберг напомнил, что, когда канадцы приезжали в Москву в 2017 году, их матч с Россией вызвал наибольший ажиотаж. и сравнил его с эль-класико «Реала» и «Барселоны».

Аналогии первого вице-президента ФХР, произнесенные в публичном поле, — отдельный вид искусства. Василия Подколзина он сравнивал с Коннором Макдэвидом, а наша сборная в своем стиле ориентируется на «Ливерпуль» и «Барселону». Но в чем-то Роман Борисович прав. Россия — Канада — топ-матч, который интересен болельщикам. Только не забывайте, что на Кубок Первого канала у «Кленовых» не приедут игроки из НХЛ.





Никто из этой сборной не попадет в Пекин при оптимистичном раскладе. Первым номером в воротах однозначно будет Эдди Паскуале из «Локомотива», а ведущими центрами — Корбэн Найт из «Авангарда» и Филипп Майе из «Магнитки». Подъедет подкрепление из Европы. К примеру, лучшие бомбардиры немецкой DEL-лиги — Крис Де Соуса и Крис Фуко, первый снайпер шведского первенства Макс Веронно. Любопытнее всего, пригласят ли в сборную отказников НХЛ — Брендана Лайпсика и Джейка Виртанена. Распространяется ли бан от западного хоккейного мира на российскую территорию — большой вопрос. Впрочем, неясно, какой тренерский штаб будет руководить командой на турнирах. «Тампа» точно не отпустит Джона Купера ради поездки в Москву.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CWTaJcItX08/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CWTaJcItX08/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Канадцы планируют сыграть и на Кубке Шпенглера, куда традиционно привезут команду, составленную из игроков, выступающих в Швейцарии и других европейских лигах. А все потому, что участие энхаэловцев в Олимпиаде — еще не свершившийся факт. Беспокойство по ковидному будущему остается. «Кленовые», как и любая сборная, ставящая высокие цели на Играх-2022, прорабатывает все варианты развития событий. Перестраховка канадцев не говорит о том, что НХЛ откажется от Олимпиады. Они лишь отреагировали на небезосновательные опасения, от чего декабрьский турнир и российский зритель останутся только в плюсе. Роман Ротенберг после поражения в четвертьфинале ЧМ-2021 обещал же, что в следующем матче мы обязательно победим канадцев. Сейчас наша сборная как никогда близка к этому.