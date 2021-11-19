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09:43 (мск), источник: Газета.Ру

Ничушкин — о положительной допинг-пробе: хочу многое сказать, но не могу

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин хочет высказаться о выявленной положительной допинг-пробе 2013 года.

Колорадо
Россия
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Источник: AP 2021

«Я хочу сказать многое, но не могу», — приводит слова 26-летнего россиянина журналист The Athletic Питер Бо в Twitter.

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Хоккеисту Ничушкину грозит четырёхлетняя дисквалификация за положительную допинг-пробу
Также нападающий добавил, что предпринимаются попытки урегулировать ситуацию.

Россиянину грозит четырехлетняя дисквалификация за положительную допинг-пробу, которую он сдал в 2013 году. Стоит отметить, что дисквалификация не скажется на карьере игрока в НХЛ. Лига не принимает во внимание дисквалификации, наложенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

В текущем сезоне НХЛ Ничушкин провел четыре матча, в которых набрал три (1+2) очка при коэффициенте полезности «+1».

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