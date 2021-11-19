Ничушкин — о положительной допинг-пробе: хочу многое сказать, но не могу

«Я хочу сказать многое, но не могу», — приводит слова 26-летнего россиянина журналист The Athletic Питер Бо в Twitter.

Россиянину грозит четырехлетняя дисквалификация за положительную допинг-пробу, которую он сдал в 2013 году. Стоит отметить, что дисквалификация не скажется на карьере игрока в НХЛ. Лига не принимает во внимание дисквалификации, наложенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).