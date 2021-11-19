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12:02 (мск), источник: Матч ТВ

Канадский хоккеист Найт заявил, что открыт для предложения принять российское гражданство ради Олимпиады

Канадский нападающий омского «Авангарда» Корбан Найт в интервью «Матч ТВ» заявил, что готов рассмотреть возможность натурализации, которая позволит ему сыграть за сборную России на Олимпиаде.

Россия
Канада
Авангард
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Источник: РИА "Новости"

— Сборная Канады в декабре сыграет в Москве в Евротуре. Вы рассчитываете получить приглашение в национальную команду?

— Да, это была бы огромная честь. Я раньше никогда не играл за сборную Канады ни на одном турнире. Это будет то, что называется «мечты сбываются». Было бы очень здорово. Никакого приглашения пока не было. Но я реально надеюсь, что мне дадут такой шанс.

— Вы — лучший универсальный форвард КХЛ. Но почему вы раньше никогда не играли за канадскую сборную?

— Потому что Канада — это большая хоккейная страна. Ну, а я, можно сказать, поздно раскрылся. Очень высокая конкуренция, и на разные турниры — такие, как чемпионаты мира — приезжает много канадских звезд. И это я об Олимпиаде уже не говорю. Так что раньше у меня просто не было шанса. Но надеюсь, он скоро появится.

— Как вы отнесетесь к перспективе, если вас натурализуют в сборную России? У нас колоссальная проблема с центрфорвардами. Что вы думаете об идее, которую можете назвать сумасшедшей?

— Вот это да… Слушайте, даже не знаю, что тут сказать. И я не имею представления, как всё это сделать. Но если у меня появится шанс сыграть на Олимпиаде, это будет особенный момент. Знаете, никогда не говори никогда. Я открыт для такого предложения. Хотя понимаю, что есть очень много хороших российских хоккеистов. Повторю: я не знаю, как это работает. Но никогда не говори никогда.

— Представьте себя на Олимпиаде в центре звена, где слева — Овечкин, а справа — Кучеров.

— Да, это выглядит круто. Ну, а почему нет? — сказал Найт «Матч ТВ».

Найту 31 год, в текущем сезоне он набрал 29 очков (11+18) в 29 матчах КХЛ. Ранее он не был заигран за сборную Канады.

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