Сборная Канады представила форму на Олимпийские игры-2022

У канадцев будет экипировка трех расцветок: черная, красно-черная и бело-черная.

Соревнования по хоккею на Олимпиаде 2022 года пройдут с 3 по 20 февраля 2022 года. Канадцы сыграют в группе с США, Германие и Китаем.