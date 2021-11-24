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11:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная Канады представила форму на Олимпийские игры-2022

Сборная Канады по хоккею презентовала три комплекта формы на Олимпийские игры в Пекине.

Канада
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Источник: AP 2021

У канадцев будет экипировка трех расцветок: черная, красно-черная и бело-черная.

Во время загрузки произошла ошибка.

Соревнования по хоккею на Олимпиаде 2022 года пройдут с 3 по 20 февраля 2022 года. Канадцы сыграют в группе с США, Германие и Китаем.

Напомним, сборная Канады девять раз побеждала на Олимпийских играх.

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