Сборная Канады представила форму на Олимпийские игры-2022
Сборная Канады по хоккею презентовала три комплекта формы на Олимпийские игры в Пекине.
Канада
Сборная Канады по хоккею презентовала три комплекта формы на Олимпийские игры в Пекине.
У канадцев будет экипировка трех расцветок: черная, красно-черная и бело-черная.
Соревнования по хоккею на Олимпиаде 2022 года пройдут с 3 по 20 февраля 2022 года. Канадцы сыграют в группе с США, Германие и Китаем.
Напомним, сборная Канады девять раз побеждала на Олимпийских играх.