Шведский хоккеист отказался от Олимпиады, боясь за психическое здоровье

«Вынужден сообщить, что я не поеду на Олимпиаду. Я очень разочарован, это трудное для меня решение, так как такая возможность выпадает только раз в жизни. Реальность такова, что это не подходит для моего психического здоровья. Потребовалось много времени, чтобы принять решение с моим психиатром и семьей. Мое благополучие стоит на первом месте. Быть запертым (в изоляции) и не знать, что произойдет, если тест (на коронавирус) окажется положительным, — это большой риск для меня», — написал Ленер на своей странице в Twitter.