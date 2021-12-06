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16:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шведский хоккеист отказался от Олимпиады, боясь за психическое здоровье

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Голкипер сборной Швеции и клуба НХЛ «Вегас» Робин Ленер отказался от участия в зимних Олимпийских играх в Пекине из-за страха за свое психическое здоровье.

Швеция
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Источник: AP 2021

НХЛ планирует участвовать в Играх-2022, но оставила за собой возможность отозвать решение до 10 января, если ситуация с коронавирусом в мире ухудшится. Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

«Вынужден сообщить, что я не поеду на Олимпиаду. Я очень разочарован, это трудное для меня решение, так как такая возможность выпадает только раз в жизни. Реальность такова, что это не подходит для моего психического здоровья. Потребовалось много времени, чтобы принять решение с моим психиатром и семьей. Мое благополучие стоит на первом месте. Быть запертым (в изоляции) и не знать, что произойдет, если тест (на коронавирус) окажется положительным, — это большой риск для меня», — написал Ленер на своей странице в Twitter.

Ленер выступал за клубы НХЛ «Оттава», «Баффало», «Айлендерс», «Чикаго» и «Вегас». На счету 30-летнего вратаря 339 матчей в НХЛ.

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