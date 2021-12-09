Сборная России по хоккею представила форму на Олимпиаду в Пекине
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Федерация хоккея России (ФХР) в Twitter представила комплекты формы национальной команды на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Федерация хоккея России (ФХР) в Twitter представила комплекты формы национальной команды на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
Российские хоккеисты выступят на турнире в форме красного и белого цветов, на которой изображен логотип Олимпийского комитета России (ОКР).
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены не могут выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах под флагом России до 16 декабря 2022 года. Также запрещено использование национального гимна, национальных эмблем или символов.
Российские спортсмены выступят на Олимпийских играх в Пекине под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee), использование на форме или инвентаре полного названия организации запрещено.
Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля. Сборная России является действующим олимпийским чемпионом.