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18:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России по хоккею представила форму на Олимпиаду в Пекине

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Федерация хоккея России (ФХР) в Twitter представила комплекты формы национальной команды на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

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Источник: AP 2021

Российские хоккеисты выступят на турнире в форме красного и белого цветов, на которой изображен логотип Олимпийского комитета России (ОКР).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены не могут выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах под флагом России до 16 декабря 2022 года. Также запрещено использование национального гимна, национальных эмблем или символов.

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Российские спортсмены выступят на Олимпийских играх в Пекине под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee), использование на форме или инвентаре полного названия организации запрещено.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля. Сборная России является действующим олимпийским чемпионом.

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