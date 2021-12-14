Источник: российские игроки НХЛ намерены ехать на Олимпиаду, несмотря ни на что

«На этой неделе NHLPA проводит звонки игрокам, чтобы оценить интерес к Олимпийским играм. Будет трудно прийти к единому мнению. Российские игроки будут участвовать, несмотря ни на что», — написала журналист Эмили Каплан в своём «твиттере».

Зимние Олимпийские игры в Китае пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля. Сборная России попала в группу B, где встретится со Швейцарией, Данией и Чехией. В первом матче на турнире сборная России проведёт со Швейцарией 9 февраля.