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22В чем российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде в Пекине?
09:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: российские игроки НХЛ намерены ехать на Олимпиаду, несмотря ни на что

Российские хоккеисты твёрдо намерены принять участие в Олимпиаде в Пекине.

Россия
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Источник: Reuters

«На этой неделе NHLPA проводит звонки игрокам, чтобы оценить интерес к Олимпийским играм. Будет трудно прийти к единому мнению. Российские игроки будут участвовать, несмотря ни на что», — написала журналист Эмили Каплан в своём «твиттере».

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Зимние Олимпийские игры в Китае пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля. Сборная России попала в группу B, где встретится со Швейцарией, Данией и Чехией. В первом матче на турнире сборная России проведёт со Швейцарией 9 февраля.

15 февраля пройдут матчи квалификации, 16 февраля — четвертьфиналы, 18 февраля — полуфиналы, 19 февраля — матч за третье место, а 20 февраля будет сыгран финал (начало — в 07:10).

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