Состав сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022 по версии ESPN
Издание ESPN представило свой состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине (Китай), которые пройдут в 2022 году.
Россия
Издание ESPN представило свой состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине (Китай), которые пройдут в 2022 году.
Нападающие
Защитники
Вратари
Ранее сообщалось, что в случае любого подтверждённого положительного результата на Олимпиаде участник должен сдать два отрицательных теста с интервалом в 24 часа. В противном случае период карантина может длиться от 21 дня до пяти недель в соответствии с законодательством Китая.
Сообщалось, что крайний срок отказа от участия игроков НХЛ в Олимпиаде без штрафа — 10 января.
Напомним, в последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ.