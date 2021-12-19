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11:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Состав сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022 по версии ESPN

Издание ESPN представило свой состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине (Китай), которые пройдут в 2022 году.

Россия
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Источник: AP 2021

Нападающие

  • Александр Овечкин — Евгений Малкин — Никита Кучеров;
  • Артемий Панарин — Вадим Шипачёв — Владимир Тарасенко;
  • Кирилл Капризов — Владислав Наместников — Андрей Свечников;
  • Павел Бучневич — Михаил Григоренко — Валерий Ничушкин.

Защитники

  • Иван Проворов — Никита Зайцев;
  • Михаил Сергачёв — Артём Зуб;
  • Дмитрий Орлов — Владислав Гавриков.

Вратари

  • Андрей Василевский;
  • Сергей Бобровский;
  • Игорь Шестёркин.

Ранее сообщалось, что в случае любого подтверждённого положительного результата на Олимпиаде участник должен сдать два отрицательных теста с интервалом в 24 часа. В противном случае период карантина может длиться от 21 дня до пяти недель в соответствии с законодательством Китая.

Сообщалось, что крайний срок отказа от участия игроков НХЛ в Олимпиаде без штрафа — 10 января.

Напомним, в последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ.

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