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22:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мечты Овечкина и Малкина сорвались в пропасть. НХЛ не едет на Олимпиаду

Российские суперзвезды могут остаться без олимпийских медалей.

Россия
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Источник: Спорт-Экспресс
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После того как НХЛ объявила о приостановке чемпионата до 27 декабря, почти не осталось сомнений, что Олимпиада пройдет без звезд из Северной Америки. Индустрия потеряет еще один турнир в формате всех сильнейших. Падение интереса к хоккею мог приостановить приезд энхаэловцев в Пекин, но похоже, что идеальный сценарий пора выбрасывать и следовать плану Б. Турнир с участием суперзвезд был необходим и самой НХЛ, доходы которой значительно уступают НБА и НФЛ. Крутые международные турниры — шанс увеличить аудиторию в мировом масштабе. Даже в США, согласно последним исследованиям, хоккей уступает по интересу европейскому футболу. Но пока офис Гэри Беттмэна либо этого не осознал, либо не хочет думать о будущем.


Отказ НХЛ вредит не только популяризации «шайбы», но и рушит карьерные цели отдельных хоккеистов. Двоякая ситуация. Лига беспокоится о здоровье игроков, но в то же время ломает об колено их мечты об олимпийских медалях. Первым из пострадавших приходит на ум Александр Овечкин.

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Суперснайпер поколения, вожак «Вашингтона», звезда НХЛ. С тех пор как он поднял над головой Кубок Стэнли, в его «to do» листе остались две глобальные цели: обогнать Уэйна Гретцки и выиграть Олимпиаду. Кажется, второй пункт форвард горестно может вычеркивать.
Овечкин — лицо российского хоккея. Александр всегда приезжал в сборную, на каком бы турнире она ни выступала. С чемпионатов мира нападающий привез медали всех достоинств. С «Вашингтоном» далеко не с первой попытки выиграл Кубок Стэнли. Об индивидуальных призах не вспоминаю — их можно перечислять до утра. Покрылось пылью в личном музее только место для олимпийских наград.


Что удивительно, самые успешные Игры для Овечкина — первые, в Турине, куда он поехал в свои 20 лет. Россияне дошли до полуфинала, где уступили финнам (0:4), а в матче за бронзу — чехам (0:3). Догадывался ли тогда Александр, что это его лучшая Олимпиада в карьере? Далее его ждали два горьких провала — в Ванкувере-2010 и Сочи-2014. По масштабу трагедии поражение от Суоми на домашних Играх болезненнее 3:7 от канадцев на их льду. В южном городе за пять матчей элитный снайпер забросил лишь одну шайбу — столько же, сколько и молодой Валерий Ничушкин.

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Похожий олимпийский сюжет у Малкина. Турин, Ванкувер, Сочи, а в 2018 году — бойкот Игр от НХЛ. Причем Евгений в сезоне-2017/18 выдал космическую результативность — лучшую за последние пять лет. От эдмонтовского гения Коннора Макдэвида он отстал всего на 10 очков, сыграв на четыре матча меньше. Это сейчас Малкин постепенно восстанавливается от травмы, и по-прежнему неизвестно, как бы он летал по льду в следующем феврале. А четыре года назад он был близок к идеальным кондициям. В такой бы форме да на Олимпиаду… Эх, мечты, мечты.
Вероятно, последний шанс сыграть на Олимпиаде потерял Сергей Бобровский.


В сентябре голкиперу исполнилось 33 года. Перед миланскими Играми-2026 ему стукнет 37. В таком возрасте, если не подведет здоровье, вратари могут держать уровень, но нарастающая конкуренция среди российских голкиперов и прогресс местной школы наводят на мысль, что ветерана Бобровского «съедят» младшие коллеги: Шестеркин, Сорокин, не говоря о том же Василевском.

НХЛ близка к тому, чтобы дважды проигнорировать Олимпиаду. В 2018 году — из-за финансовых разногласий, сейчас — из-за накрывшего планету ковида и нового штамма «омикрон». Никаких гарантий, что и в 2026-м переговоры ИИХФ, МОК и Гэри Беттмэна завершатся удачно для поклонников хоккея. Что станет с миром и любимой игрой за четыре года, не берусь предполагать. Мы живем в эпоху, когда меняется даже то, что долгое время считалось постоянным.

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Малкину перед следующей Олимпиадой будет 39 лет, Овечкину — 40. Останутся ли оба в хоккее и пригласят ли их в Милан — вопросы, на которые сейчас нет ответов. Лучшие российские хоккеисты XXI века рискуют так и не выиграть олимпийские медали и пролететь мимо «Тройного золотого клуба». Приходится только верить в чудо и дипломатические способности того же Овечкина. У него отличные отношения с владельцем «Вашингтона» Тедом Леонсисом — все контракты он заключал напрямую, без помощи агентов. Для кого-то это покажется слабым утешением, но кто, если не Александр, способен выбить у босса «Кэпиталз» командировку в Пекин?

Овечкин рвался на Олимпиаду-2018 и обещал приехать в сборную, несмотря ни на что. Но позже смирился, что не в силах изменить сложившиеся обстоятельства. Впрочем, шансы изначально были невелики. Не по своей воле Александр пропустит и Игры в Китае. Его давняя мечта летит в пропасть. Похоже, последователь Гретцки останется без олимпийских медалей. Исправить положение практически невозможно.

Михаил Скрыль

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