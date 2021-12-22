Роман Ротенберг: «Решение НХЛ не меняет задачу, для повторения успеха ОИ-2018 созданы все условия. Уже работаем над стратегией “Милан-2026”

«Со стороны федерации хоккея страны созданы все условия, чтобы национальная команда России повторила золотой успех Пхенчхана и защитила титул олимпийских чемпионов — первый для отечественного хоккея за 26 лет. Конечно, жаль, что хоккейный мир не увидит турнира с участием всех лучших, но это решение НХЛ никак не меняет нашу основную задачу и нашу стратегию. Замечу, что уже сегодня ФХР работает и над стратегией “Милан-2026”.



Молодежная сборная России под руководством Сергея Зубова и Олега Знарка вышла на финишную прямую подготовки к чемпионату мира в Эдмонтоне. Уверены, что многие хоккеисты этой сборной включатся в борьбу за путевки в “Милан-2026” при любом сценарии этой Олимпиады», — сказал Ротенберг.