Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Витязь
Динамо Р
11
Хоккей. КХЛ
2-й период
Йокерит
Динамо Мн
11
Хоккей. КХЛ
2-й период
СКА
ЦСКА
00
Хоккей. КХЛ
2-й период
Спартак
Салават Юлаев
10
Хоккей. НХЛ
23.12
Баффало
Колорадо
Хоккей. НХЛ
23.12
Рейнджерс
Монреаль
Хоккей. НХЛ
23.12
Даллас
Виннипег
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Нефтехимик
13
Хоккей. НХЛ
23.12
Лос-Анджелес
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Ванкувер
Все события
Фоторепортажи
20Снеговик на трибуне, звезды на льду: сборная России победила Канаду
11Макс Ферстаппен впервые стал чемпионом «Формулы-1»
19:28 (мск), источник: Sports.Ru

Роман Ротенберг: «Решение НХЛ не меняет задачу, для повторения успеха ОИ-2018 созданы все условия. Уже работаем над стратегией “Милан-2026”

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказался о том, что хоккеисты из НХЛ не сыграют на Олимпиаде-2022.

Россия
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
«Овечкин уже сыграл свою последнюю Олимпиаду?» Реакция Америки на отказ НХЛ от ОИ-2022

«Со стороны федерации хоккея страны созданы все условия, чтобы национальная команда России повторила золотой успех Пхенчхана и защитила титул олимпийских чемпионов — первый для отечественного хоккея за 26 лет. Конечно, жаль, что хоккейный мир не увидит турнира с участием всех лучших, но это решение НХЛ никак не меняет нашу основную задачу и нашу стратегию. Замечу, что уже сегодня ФХР работает и над стратегией “Милан-2026”.

Молодежная сборная России под руководством Сергея Зубова и Олега Знарка вышла на финишную прямую подготовки к чемпионату мира в Эдмонтоне. Уверены, что многие хоккеисты этой сборной включатся в борьбу за путевки в “Милан-2026” при любом сценарии этой Олимпиады», — сказал Ротенберг.

Читайте также
 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь