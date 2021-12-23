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09:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Житник: ОИ — 2022 было бы правильно отложить на год. «Пузыри» без зрителей — не Олимпиада

Олимпийский чемпион Алексей Житник высказался об отказе НХЛ от участия на Олимпийских играх в Пекине 2022 года.

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Источник: AP 2021
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«Летнюю Олимпиаду отложили на год. Моё мнение — в такой ситуации самым правильным было бы и зимнюю на год отложить.

Все эти “пузыри” без зрителей — это не Олимпиада. Отсутствие сильнейших представителей, ограничения — не то, что хотят видеть зрители и в чём хотят участвовать спортсмены.

Нужно было просто отменять Олимпиаду и переносить её на год вперёд, как сделали с летней», — сказал Житник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Ранее Национальная хоккейная лига официально объявила об отказе от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Сообщалось, что НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине 2022 года. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ.

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