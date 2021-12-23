Житник: ОИ — 2022 было бы правильно отложить на год. «Пузыри» без зрителей — не Олимпиада

«Летнюю Олимпиаду отложили на год. Моё мнение — в такой ситуации самым правильным было бы и зимнюю на год отложить.



Все эти “пузыри” без зрителей — это не Олимпиада. Отсутствие сильнейших представителей, ограничения — не то, что хотят видеть зрители и в чём хотят участвовать спортсмены.



Нужно было просто отменять Олимпиаду и переносить её на год вперёд, как сделали с летней», — сказал Житник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.