В МОК прокомментировали отказ НХЛ от участия в Олимпиаде

Мы знаем, что после пропуска Пхёнчхана-2018 игроки очень хотели принять участие в Пекине-2022, поскольку именно они стали движущей силой соглашения об участии, которое было достигнуто в сентябре между лигой и Ассоциацией игроков НХЛ. Естественно, мы разочарованы тем, что хоккеисты упустят еще одну возможность стать олимпийцами.



Тем не менее, мы по-прежнему с нетерпением ждём выступления в Пекине лучших хоккеистов из других элитных лиг по всему миру. Их игра в Пхёнчхане собрала большую международную аудиторию благодаря захватывающему и страстному хоккею. Как и в 2018 году, в Пекине за выступлением хоккеистов будут следить болельщики со всего мира", — говорится в заявлении МОК, опубликованном на официальном сайте организации.