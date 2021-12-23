Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Локомотив
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес
Эдмонтон
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Северсталь
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
Виннипег
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Колорадо
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Монреаль
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Металлург
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь
Торпедо
Хоккей. НХЛ
22:00
Торонто
Сент-Луис
Все события
Фоторепортажи
8Селихов отбил пенальти и вывел «Спартак» в плей-офф ЛЕ
22В чем российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде в Пекине?
09:03 (мск), источник: Чемпионат.com

В МОК прокомментировали отказ НХЛ от участия в Олимпиаде

В Международном олимпийском комитете (МОК) выразили сожаление из-за того, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не примут участия в зимней Олимпиаде, которая в 2022 году пройдёт в Пекине (Китай).

Наверх
Источник: Reuters

"МОК сожалеет, что на график НХЛ так сильно повлияла пандемия COVID-19, в результате чего лига не сможет отпустить хоккеистов на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Читайте также
Мечты Овечкина и Малкина сорвались в пропасть. НХЛ не едет на Олимпиаду

Мы знаем, что после пропуска Пхёнчхана-2018 игроки очень хотели принять участие в Пекине-2022, поскольку именно они стали движущей силой соглашения об участии, которое было достигнуто в сентябре между лигой и Ассоциацией игроков НХЛ. Естественно, мы разочарованы тем, что хоккеисты упустят еще одну возможность стать олимпийцами.

Тем не менее, мы по-прежнему с нетерпением ждём выступления в Пекине лучших хоккеистов из других элитных лиг по всему миру. Их игра в Пхёнчхане собрала большую международную аудиторию благодаря захватывающему и страстному хоккею. Как и в 2018 году, в Пекине за выступлением хоккеистов будут следить болельщики со всего мира", — говорится в заявлении МОК, опубликованном на официальном сайте организации.

Напомним, 22 декабря НХЛ официально подтвердила решение о неучастии игроков своих клубов в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

 Навка сообщила о состоянии избитого фигуриста Соловьёва!
Названы секретные способы быстро похудеть!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь