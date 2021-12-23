России выгоден отказ НХЛ от поездки на Олимпиаду? Без Дацюка и Ковальчука мы просто претенденты на медали
К Пхенчхану готовились заранее.
К Пхенчхану готовились заранее.
Теперь уже официально. Игроки НХЛ не едут на Олимпиаду в Китай. Гэри Беттмэн успокаивает возмущенную общественность обещаниями приехать в Италию через четыре года, но сейчас это мало кого волнует. Пусть старина Гэри объяснит это Александру Овечкину, которому к следующим Играм исполнится 40 лет. Если не случится чуда, золотую олимпийскую медаль он так и не выиграет. Но драма каждого отдельно взятого хоккеиста — это одно, а шансы целой страны на победу в Олимпиаде — другое. Почему-то почти все уверены, что решение НХЛ открывает для сборной России прямую дорогу к защите титула. Но это не так.
Мантра о том, что России выгоден отказ НХЛ, идет откуда-то из 2018 года. Тогда с составом, целиком составленным из игроков, выступающих на родине, наша команда взяла золото Пхенчхана. Не без проблем, прогуливаясь по краю пропасти, но все-таки взяла. Во многом нервозность финала с немцами объяснялась тем, что сборная России была на голову выше всех по составу. Понимали это болельщики, соперники и сами игроки российской команды. Оттого и боялись оступиться. Но накануне Пекина картина совершенно иная.
Как минимум в колоде Алексея Жамнова нет таких глыб как Павел Дацюк и Илья Ковальчук. Ну как? Ковальчук, конечно, есть, но как менеджер, а не как игрок. Кто-то скажет, что Гусев по мастерству вполне себе ровня Кови, а нынешний Шипачев ничем не уступает Дацюку четырехлетней давности. Но, во-первых, Вадим в 2018-м почти весь турнир просидел в запасе, что очень характерно. А во-вторых, какими бы мастерами ни были Гусев с Шипачевым, они и близко не являются такими авторитетами, как Дацюк с Ковальчуком. На их опыте во многом и держалась та команда.
Важным индикатором являются вратари. Дай НХЛ добро на поездку в Китай, мы могли бы собрать целую пятерку топовых стражей ворот. Это был бы главный козырь нашей команды, на котором вполне можно доехать до медалей. Среди кандидатов на участие в Олимпиаде были бы Сорокин с Шестеркиным — действующие короли (или пока еще принцы?) Нью-Йорка. А четыре года назад тогда еще «армейцы» дышали в широкую спину Василия Кошечкина. Только представьте потенциал той бригады. Теперь же на роль первого номера претендуют не играющий в клубе Самонов, никогда не игравший на чемпионате мира Билялов и Федотов, проводящий всего второй классный сезон в карьере.
Такая ощутимая разница с 2018 годом связана не только с тем, что наша лига стала беднее на звезд. Подобный процесс, конечно, нельзя отрицать. Капризов уехал, Мозякин завершил карьеру, Ковальчук приостановил, Дацюк думает. Но главное то, что четыре года назад все понимали: в Корею никакая НХЛ не поедет, нужно справляться собственными силами. А заодно возвращать энхаэловцев под предлогом интересов национальной команды. ЦСКА таким образом перетащил Григоренко, Нестерова, Марченко и Любимова. Ну и что, что последний в итоге не пробился в сборную? СКА вернул Калинина, приютил Шипачева после казуса с «Вегасом» и уговорил Ковальчука остаться еще немного, еще чуть-чуть.
Тогда это была настоящая спецоперация, на которую «Роснефть» и «Газпром» потратили не одну сотню миллионов рублей. Вот она цена золотой олимпийской медали. Была ли проведена какая-то подготовительная работа перед Пекином? Ну не считать же таковой возвращение Семенова в «Авангард», а Голышева в «Автомобилист». Ни тот, ни другой даже в евротуровской сборной не основные игроки. О том, что НХЛ не отпускает игроков на Олимпиаду, стало известно меньше чем за неделю до дедлайна, который в КХЛ намечен на 27 декабря. Даже если наши топ-клубы держали в голове трансфер под соусом интересов сборной, его вряд ли удастся провернуть в столь сжатые сроки.
Россия-2022 скорее всего проиграла бы России-2018. Но соперничать в Пекине команде Жамнова предстоит сначала с чехами, швейцарцами и датчанами в группе, а там — как карта ляжет. С кем могут быть проблемы? Как показал Пхенчхан — с кем угодно. Финны неудобны нам в любом состоянии. А тут еще и готовая тройка из Уфы в их распоряжении. У шведов богатый выбор вратарей из КХЛ: Хелльберг, Юханссон, Рейдеборн — по-настоящему топовая бригада. Канадцы, если успеют хоть немного сыграться, будут опасны. Если в чем и выиграла сборная России от отказа НХЛ, так это в ситуации с центральными нападающими. Шипачев против Найта или Шипачев против Макдэвида это не одно и тоже.
Дмитрий Ерыкалов