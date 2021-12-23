Ковальчук — об отказе НХЛ участвовать в Олимпиаде: «С Малкиным и Овечкиным общался, они переживают»

«С Малкиным и Овечкиным общался, они переживают. Надеюсь, для них это не последняя Олимпиада. Но, к сожалению, сейчас НХЛ приняла такое решение. Мы были к этому готовы — пандемия, в США число заболевших выросло, в Канаде тоже тяжелая ситуация.



Ребята на Кубке Первого канала здорово себя проявили, все в наших руках. У нас будет сбор в Новогорске, будем просматривать ребят из КХЛ. Надо искать позитив в том, что появилась ясность», — передает слова Ковальчука корреспондент Sport24 Дарья Тубольцева.