Ковальчук — об отказе НХЛ участвовать в Олимпиаде: «С Малкиным и Овечкиным общался, они переживают»
Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук прокомментировал официальный отказ НХЛ не принимать участие в Олимпийских играх-2022.
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Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук прокомментировал официальный отказ НХЛ не принимать участие в Олимпийских играх-2022.
«С Малкиным и Овечкиным общался, они переживают. Надеюсь, для них это не последняя Олимпиада. Но, к сожалению, сейчас НХЛ приняла такое решение. Мы были к этому готовы — пандемия, в США число заболевших выросло, в Канаде тоже тяжелая ситуация.
Ребята на Кубке Первого канала здорово себя проявили, все в наших руках. У нас будет сбор в Новогорске, будем просматривать ребят из КХЛ. Надо искать позитив в том, что появилась ясность», — передает слова Ковальчука корреспондент Sport24 Дарья Тубольцева.