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13:33 (мск), источник: Sport24

Ковальчук — об отказе НХЛ участвовать в Олимпиаде: «С Малкиным и Овечкиным общался, они переживают»

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук прокомментировал официальный отказ НХЛ не принимать участие в Олимпийских играх-2022.

Россия
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Источник: Sport24
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«С Малкиным и Овечкиным общался, они переживают. Надеюсь, для них это не последняя Олимпиада. Но, к сожалению, сейчас НХЛ приняла такое решение. Мы были к этому готовы — пандемия, в США число заболевших выросло, в Канаде тоже тяжелая ситуация.

Ребята на Кубке Первого канала здорово себя проявили, все в наших руках. У нас будет сбор в Новогорске, будем просматривать ребят из КХЛ. Надо искать позитив в том, что появилась ясность», — передает слова Ковальчука корреспондент Sport24 Дарья Тубольцева.

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