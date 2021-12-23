Ковальчук: для наших болельщиков не имеет значения, кто будет играть на Олимпиаде

«Изначально штаб формировался под игроков из НХЛ, нет ли разочарования, что так всё сложилось? Мы прекрасно понимали, что может произойти всё, что угодно. Ребята из НХЛ не едут, и конечно с их участием, она была бы более привлекательна для зрителя. Но по своему опыту, по 2018 году могу сказать, что каждый смотрел финал и переживал за нас.



Когда мы приехали в аэропорт, нас встречала огромная толпа людей. И был праздник в стране. Я считаю, что для наших болельщиков не имеет значения, кто будет играть на Олимпиаде. Самое главное — это результат», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.