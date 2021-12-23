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14:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Ковальчук: для наших болельщиков не имеет значения, кто будет играть на Олимпиаде

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук ответил на вопрос о том, что тренерский штаб команды на Олимпиаду-2022 набирался под игроков НХЛ.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

«Изначально штаб формировался под игроков из НХЛ, нет ли разочарования, что так всё сложилось? Мы прекрасно понимали, что может произойти всё, что угодно. Ребята из НХЛ не едут, и конечно с их участием, она была бы более привлекательна для зрителя. Но по своему опыту, по 2018 году могу сказать, что каждый смотрел финал и переживал за нас.

Когда мы приехали в аэропорт, нас встречала огромная толпа людей. И был праздник в стране. Я считаю, что для наших болельщиков не имеет значения, кто будет играть на Олимпиаде. Самое главное — это результат», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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