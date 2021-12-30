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21:05 (мск), источник: ТАСС

В МОК заверили, что антиковидные меры в Пекине позволят безопасно провести Олимпиаду

В среду молодежный чемпионат мира по хоккею бы отменен из-за вспышки коронавируса среди игроков.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Противокоронавирусные ограничения на Олимпийских играх в Пекине позволят безопасно провести соревнования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

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В среду молодежный чемпионат мира по хоккею, проходивший в Канаде, был отменен из-за положительных результатов тестов на коронавирус у игроков.

«МОК работает со своими китайскими партнерами над обеспечением безопасности на зимних Олимпийских играх в Пекине. Пособия, основанные на лучших научных рекомендациях, предназначены для работы с постоянно меняющимся развитием ситуации по коронавирусу, — ответили в МОК на вопрос о возможном повторении на Играх ситуации с молодежным чемпионатом мира по хоккею. — Мы опираемся на опыт других международных спортивных мероприятий, включая успешное проведение летней Олимпиады в Токио, и политику борьбы с коронавирусом, которая в настоящее время действует в Китае».

«Тестирование перед вылетом, политика вакцинации, система “замкнутого цикла” и регулярное тестирование на месте являются одними из жизненно важных элементов, которые позволят Играм пройти безопасно», — говорится в заявлении пресс-службы.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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