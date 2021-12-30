В МОК заверили, что антиковидные меры в Пекине позволят безопасно провести Олимпиаду

«МОК работает со своими китайскими партнерами над обеспечением безопасности на зимних Олимпийских играх в Пекине. Пособия, основанные на лучших научных рекомендациях, предназначены для работы с постоянно меняющимся развитием ситуации по коронавирусу, — ответили в МОК на вопрос о возможном повторении на Играх ситуации с молодежным чемпионатом мира по хоккею. — Мы опираемся на опыт других международных спортивных мероприятий, включая успешное проведение летней Олимпиады в Токио, и политику борьбы с коронавирусом, которая в настоящее время действует в Китае».