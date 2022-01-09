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13:36 (мск), источник: Sports.Ru

Сборная России работает над вариантами с поездкой игроков НХЛ на ОИ. МОК и ИИХФ не против, ФХР готова к выплате страховоки и компенсаций

Сборная России работает над вариантами с поездкой игроков НХЛ на Олимпиаду-2022, несмотря на отказ от участия лиги в играх в Пекине.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

Как пишет «Матч ТВ», МОК и ИИХФ не будут препятствовать включению игроков НХЛ в олимпийскую заявку, если они ранее были внесены в расширенный список кандидатов. ФХР, со своей стороны, готова взять на себя вопросы со страховками и компенсацией за пропуск 2−3 недель сезона НХЛ, если в клубах хоккеистам не будут платить зарплату.

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Отмечается также, что карантин в Китае будет составлять максимум 5 дней. При этом ранее говорилось о сроке до 5 недель. В случае заболевания можно будет вернуться в Россию — российская сторона экстренно организует чартерный самолет из Пекина.

Представители сборной России уверены, что если игроки смогут договориться со своими клубами, то смогут принять участие в Олимпиаде. В то же время вопрос с позицией НХЛ по данному вопросу остается открытым. По данным адвокатов профсоюза, лига не позволит игрокам расторгать контракты, а затем переподписывать их с теми же клубами.

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