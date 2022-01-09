Сборная России работает над вариантами с поездкой игроков НХЛ на ОИ. МОК и ИИХФ не против, ФХР готова к выплате страховоки и компенсаций

Как пишет «Матч ТВ», МОК и ИИХФ не будут препятствовать включению игроков НХЛ в олимпийскую заявку, если они ранее были внесены в расширенный список кандидатов. ФХР, со своей стороны, готова взять на себя вопросы со страховками и компенсацией за пропуск 2−3 недель сезона НХЛ, если в клубах хоккеистам не будут платить зарплату.

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Отмечается также, что карантин в Китае будет составлять максимум 5 дней. При этом ранее говорилось о сроке до 5 недель. В случае заболевания можно будет вернуться в Россию — российская сторона экстренно организует чартерный самолет из Пекина.