НХЛ не отпустит российских игроков на Олимпиаду в качестве исключения

«Никаких исключений для отдельных групп игроков не планируется», — ответил Дэйли на вопрос о возможности для отдельных клубов НХЛ отпустить российских игроков в Пекин по взаимной договоренности.

В воскресенье «Матч ТВ» сообщил, что Федерация хоккея России (ФХР) пытается найти способ для российских игроков принять участие в Играх. В ФХР рассчитывали, что игроки НХЛ смогут сыграть в Пекине, если договорятся со своими клубами. Также отмечалось, что Международная федерация хоккея (IIHF) не будет препятствовать участию игроков в олимпийском турнире, если хоккеисты ранее были внесены в расширенный список кандидатов в сборную.

Также телеканал сообщал, что карантин в Китае на случай положительного теста на COVID-19 будет составлять максимум пять дней, хотя ранее говорилось о нескольких неделях.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. НХЛ в декабре объявила, что не отпустит своих игроков в Китай. Это будут уже вторые Игры без НХЛ подряд. В 2018 году олимпийский турнир в Пхёнчхане выиграли российские хоккеисты под руководством Олега Знарка, выступавшие в статусе «олимпийские атлеты из России» (OAR).