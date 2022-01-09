Текущие события
Хоккей. НХЛ
9.01
Сент-Луис
Даллас
21
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм
Детройт
Хоккей. КХЛ
9.01
Витязь
Авангард
14
Хоккей. КХЛ
9.01
Динамо М
Нефтехимик
Б
34
Хоккей. КХЛ
9.01
Северсталь
Сочи
42
Хоккей. КХЛ
9.01
Металлург
Барыс
ОТ
34
Хоккей. КХЛ
9.01
Автомобилист
Локомотив
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Сибирь
Все события
Фоторепортажи
15Россия обыграла Швецию на Кубке Первого канала
17«Небесная грация» раскрывает таланты
9 января, источник: РБК

НХЛ не отпустит российских игроков на Олимпиаду в качестве исключения

Ни один хоккеист с действующим контрактом с клубом НХЛ не сыграет на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Как заявил «РИА Новости» заместитель комиссара лиги Билл Дэйли, никаких исключений, в том числе и для россиян, не будет.

Россия
Наверх
Источник: AFP 2021
Читайте также
Сборная России работает над вариантами с поездкой игроков НХЛ на ОИ. МОК и ИИХФ не против, ФХР готова к выплате страховки и компенсаций

«Никаких исключений для отдельных групп игроков не планируется», — ответил Дэйли на вопрос о возможности для отдельных клубов НХЛ отпустить российских игроков в Пекин по взаимной договоренности.

В воскресенье «Матч ТВ» сообщил, что Федерация хоккея России (ФХР) пытается найти способ для российских игроков принять участие в Играх. В ФХР рассчитывали, что игроки НХЛ смогут сыграть в Пекине, если договорятся со своими клубами. Также отмечалось, что Международная федерация хоккея (IIHF) не будет препятствовать участию игроков в олимпийском турнире, если хоккеисты ранее были внесены в расширенный список кандидатов в сборную.

Также телеканал сообщал, что карантин в Китае на случай положительного теста на COVID-19 будет составлять максимум пять дней, хотя ранее говорилось о нескольких неделях.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. НХЛ в декабре объявила, что не отпустит своих игроков в Китай. Это будут уже вторые Игры без НХЛ подряд. В 2018 году олимпийский турнир в Пхёнчхане выиграли российские хоккеисты под руководством Олега Знарка, выступавшие в статусе «олимпийские атлеты из России» (OAR).

В этом сезоне НХЛ пришлось перенести более 100 матчей из-за вспышек COVID-19 в клубах, на некоторое время даже приостанавливался регулярный чемпионат.

Читайте также
 В РФ произошло сразу два взрыва в многоквартирных домах
«Близка к перегреву»: ЦБ – о состоянии экономики России
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь