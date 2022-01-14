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20:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Жюльен возглавит сборную Канады по хоккею на Олимпиаде в Пекине

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Главным тренером сборной Канады на Олимпийских играх в Пекине будет Клод Жюльен, сообщается на сайте Ассоциации хоккея Канады.

Канада
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Источник: AFP 2021

Бывший главный тренер «Монреаля», «Бостона» и «Нью-Джерси» Жюльен возглавлял команду на втором этапе Евротура — Кубке Первого канала. Турнир прошел в Москве в декабре.

Генеральным менеджером команды будет Шэйн Доан. В штаб Жюльена войдут бывший тренер «Чикаго» Джереми Коллитон, Нолан Баумгартнер и Тайлер Дитрих.

Олимпийские игры в Пекине состоятся 4—20 февраля.

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