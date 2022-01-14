Жюльен возглавит сборную Канады по хоккею на Олимпиаде в Пекине
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Главным тренером сборной Канады на Олимпийских играх в Пекине будет Клод Жюльен, сообщается на сайте Ассоциации хоккея Канады.
Канада
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Главным тренером сборной Канады на Олимпийских играх в Пекине будет Клод Жюльен, сообщается на сайте Ассоциации хоккея Канады.
Бывший главный тренер «Монреаля», «Бостона» и «Нью-Джерси» Жюльен возглавлял команду на втором этапе Евротура — Кубке Первого канала. Турнир прошел в Москве в декабре.
Генеральным менеджером команды будет Шэйн Доан. В штаб Жюльена войдут бывший тренер «Чикаго» Джереми Коллитон, Нолан Баумгартнер и Тайлер Дитрих.
Олимпийские игры в Пекине состоятся