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19:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Объявлен расширенный состав сборной России по хоккею на Олимпиаду

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. ЦСКА и СКА получили наибольшее представительство в расширенном составе сборной России для подготовки к Олимпиаде, армейские клубы делегировали в национальную команду по семь хоккеистов, сообщается на сайте Федерации хоккея России.

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Источник: AP 2021

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. В итоговый состав российской команды, который должен быть назван 23 января, войдут 25 хоккеистов.

Полностью расширенный состав сборной России, который с 17 января начнет подготовку к Олимпиаде, выглядит следующим образом:

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вратари: Ярослав Аскаров, Александр Самонов (оба — СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов (ЦСКА), Дмитрий Шугаев («Северсталь»);.

защитники: Дмитрий Вишневский, Александр Никишин (оба — «Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо»), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Даниил Пыленков (СКА), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба — «Авангард»);.

нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Антон Бурдасов, Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко (все — СКА), Артем Галимов, Дмитрий Воронков (оба — «Ак Барс»), Станислав Галиев, Вадим Шипачев (оба — «Динамо» Москва), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба — «Авангард»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Артем Анисимов, Артур Каюмов (оба — «Локомотив»), Владимир Ткачев («Трактор»), Андрей Чибисов («Металлург»).

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