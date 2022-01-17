Главный тренер сборной России по хоккею Жамнов не прибыл на сборы команды

В понедельник российская сборная прибыла в один из московских отелей для прохождения карантина. 18 января команда отправится на базу в Новогорске для подготовки к Олимпиаде.

«Алексей Жамнов на данный момент находится дома. Он, как и все тренеры сборной, регулярно сдавал тесты на коронавирус. Два последних, взятые с незначительной разницей во времени, показали разные результаты — один положительный, а второй — отрицательный. Медицинским штабом сборной было принято решение о том, что главный тренер сборной ближайшие дни проведет дома, врачи команды будут наблюдать за клинической картиной», — сообщили в пресс-службе сборной России.

«В настоящее время Алексей Юрьевич чувствует себя великолепно, никаких симптомов у него нет, но в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой было принято решение избежать любых рисков. Главный тренер присоединится к команде на сборах после того, как будет исключена любая вероятность заболевания, в том числе сезонным гриппом и ОРВИ. До этого времени Алексей Жамнов будет принимать участие в теоретических занятиях при помощи видеосвязи», — добавили в пресс-службе.