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20:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Третьяк прокомментировал ситуацию с коронавирусом в сборной России по хоккею

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал ситуацию с коронавирусом в сборной России по хоккею в преддверии Олимпийских игр 2022 года.

Россия
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Источник: Чемпионат.com

"В настоящий момент после взятия анализов на коронавирус игроки и персонал сборной с полностью подтверждёнными отрицательными тестами заезжают в Новогорск. Игроки, представители тренерского штаба и персонала, результаты тестов которых требуют дополнительной проверки, остаются в режиме временного карантина. Отметим, что практически все из них не имеют никаких симптомов ОРВИ, либо симптомы выражены слабо. Все они на данный момент изолированы, ни с кем не контактируют и проходят дополнительный мониторинг.

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Конечно, это всё отражается на планах подготовки к Играм, но наша задача как Федерации хоккея России — минимизировать влияние подобных факторов и постараться избежать неприятных сюрпризов непосредственно перед Олимпиадой или уже в Пекине. Эпидемиологическая обстановка во всём мире очень непростая, поэтому и было заранее принято решение сделать тестирование многоступенчатым. Как мы сейчас видим, решение это было правильным, мы должны быть уверены, что каждый член команды здоров. В том числе такое решение было принято ещё и для того, чтобы не подвергать риску атлетов из других видов спорта, которые уже находятся в Новогорске.

Напомню, после приезда на олимпийскую базу по существующим правилам все игроки ещё раз сдадут анализы и до получения результатов тестов будут находиться в своих номерах в режиме изоляции.

На ближайшие дни в сборной были запланированы в первую очередь теоретические занятия. Те, кто сейчас находится на дополнительном мониторинге в режиме изоляции, примут участие в теории при помощи видеосвязи, но мы рассчитываем, что через некоторое время ребята начнут присоединяться к команде", — говорится в заявлении пресс-службы ФХР.

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