Объявлен окончательный состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры в Пекине

Полностью состав команды выглядит следующим образом: вратари — Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов (ЦСКА); защитники — Александр Никишин («Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо», Москва), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург»), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Дамир Шарипзянов («Авангард»); нападающие — Артем Анисимов («Локомотив»), Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба — «Авангард»), Никита Гусев, Кирилл Марченко (оба — СКА), Вадим Шипачев («Динамо», Москва), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Артур Каюмов («Локомотив»), Андрей Чибисов («Металлург»).

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В окончательный состав не вошли голкипер Ярослав Аскаров (СКА), защитники Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Даниил Пыленков (СКА), Дмитрий Вишневский («Спартак») и нападающий Антон Бурдасов (СКА). Голкипер Дмитрий Шугаев («Северсталь»), защитник Семен Чистяков («Авангард»), нападающие Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Андрей Кузьменко (СКА), Владимир Ткачев («Трактор») и Станислав Галиев («Динамо», Москва) отправятся в Пекин в статусе запасных.

Российские хоккеисты являются действующими олимпийскими чемпионами. В расширенный состав национальной команды попали семь победителей Игр в Пхёнчхане — Войнов, Нестеров, Яковлев, Андронов, Григоренко, Гусев и Шипачев. Главным тренером сборной России на Олимпиаде будет Алексей Жамнов, его помощниками стали Алексей Кудашов, Сергей Федоров, Сергей Гончар, тренер вратарей Сергей Наумов, тренеры по физподготовке Хассан Саид и Дмитрий Яшанькин.