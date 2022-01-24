Фетисов оценил состав сборной России по хоккею на Олимпиаду

«Этот состав собран под Жамнова и его хоккей. Ничего такого, чтобы вызвало удивление. Мне по-большому счету без разницы, кто в составе. Если они попали в него, значит тренер понимает, что они способны решать задачи, которые перед ними стоят. Штабу виднее, кого брать, кого оставлять. Задача вполне ясна, защитить олимпийское золото. Посмотрим, будем болеть за них», — сказал Фетисов.
Стал известен состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Он был объявлен в воскресенье в эфире «Первого канала». Предолимпийский сбор национальной команды начался 17 января. В этот же день был назван предварительный состав сборной на Олимпиаду в Пекине, в который вошли 37 хоккеистов.
Олимпийские игры в Пекине пройдут 4—20 февраля. Российская команда на групповом этапе встретится со сборными Чехии, Швейцарии и Дании. Первым соперником сборной России станут швейцарцы, встреча состоится 9 февраля.
Вторая подряд Олимпиада пройдет без игроков НХЛ. В 2018 году олимпийский турнир в Пхенчхане выиграли российские хоккеисты под руководством Олега Знарка, выступавшие в статусе «олимпийские атлеты из России» (OAR).