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09:15 (мск), источник: РБК

Фетисов оценил состав сборной России по хоккею на Олимпиаду

Состав сборной России по хоккею на олимпиаду в Пекине не удивляет, он собран под хоккей Жамнова и под определенные задачи, которые предстоит решать команде на турнире. Об этом «РБК Спорт» рассказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы VII созыва Вячеслав Фетисов.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

«Этот состав собран под Жамнова и его хоккей. Ничего такого, чтобы вызвало удивление. Мне по-большому счету без разницы, кто в составе. Если они попали в него, значит тренер понимает, что они способны решать задачи, которые перед ними стоят. Штабу виднее, кого брать, кого оставлять. Задача вполне ясна, защитить олимпийское золото. Посмотрим, будем болеть за них», — сказал Фетисов.

Стал известен состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Он был объявлен в воскресенье в эфире «Первого канала». Предолимпийский сбор национальной команды начался 17 января. В этот же день был назван предварительный состав сборной на Олимпиаду в Пекине, в который вошли 37 хоккеистов.

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Олимпийские игры в Пекине пройдут 4—20 февраля. Российская команда на групповом этапе встретится со сборными Чехии, Швейцарии и Дании. Первым соперником сборной России станут швейцарцы, встреча состоится 9 февраля.

Вторая подряд Олимпиада пройдет без игроков НХЛ. В 2018 году олимпийский турнир в Пхенчхане выиграли российские хоккеисты под руководством Олега Знарка, выступавшие в статусе «олимпийские атлеты из России» (OAR).

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