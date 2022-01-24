«Овечкину и Малкину придется играть до Милана». Что говорили Жамнов и Ковальчук о составе на Олимпиаду

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов

О невызове Сергея Толчинского и Антона Бурдасова

— У нас есть ребята, которых мы рассматриваем в первом-втором звене. Антона Бурдасова мы в них не рассматривали. Нужно создать баланс. Мы не видим Толчинского в первых двух звеньях. Нас не впечатлила его игра на Кубке Первого канала. Не знаю, кто запустил информацию про Игоря Есмантовича. Я даже не слышал кричалки, о которых все говорили.

О ситуации с Артемом Галимовым

— С Галимовым ничего не происходило. Он приехал в расположение сборной, был с командой. Мы в последний момент решили сделать замену. Решение было принято только сегодня. Не знаю, откуда взялась информация о том, что он не хотел приезжать в сборную. Он не попал в состав по хоккейным причинам.

О работе сборной без главного тренера

— Каждый вечер общался с тренерским штабом по видеосвязи. Мне присылали видеоматериалы каждой тренировки. Я владел полной информацией. Была нормальная рабочая обстановка. Мое отсутствие никак не сказалось на тренировочном процессе.

О советниках сборной

— Мы постоянно с ними на связи. Думаю, что Валерий Каменский полетит с нами в Пекин. Игорь Есмантович останется в Москве. Мы на связи с ними. У нас рабочая группа, постоянно общаемся. Сами понимаете, что Новогорск сейчас закрыт. Многие вопросы мы решаем по удаленке.

О том, что Россия — фаворит Олимпиады без НХЛ

— Отсутствие игроков из НХЛ — минус для всего хоккея. Всегда хочется, чтобы на Олимпиаду приезжали сильнейшие. С другой стороны, Олимпиада есть Олимпиада. Ее золотая медаль остается на всю жизнь. Для нас это большая ответственность. Мы это прекрасно понимаем. Неправильно говорить, что у нас железобетонные шансы на золотые медали. Это спорт. В Пхенчхане никто не думал, что немцы дойдут до финала. Сами вспомните этот финал. Все будет зависеть только от нас. Если мы сыграем в каждом матче так, как мы можем, у нас все получится.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8cd6b2733cd8c153ed97" data-vnd="8cd6b2733cd8c153ed97" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8cd6b2733cd8c153ed97" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

О выборе основного вратаря

— У нас есть довольно много времени до первой игры, когда мы определимся, кто будет основным вратарем. Эту инициативу мы полностью доверяем тренеру вратарей Сергею Наумову. Он скажет нам об этом непосредственно перед первым матчем.

О невызове Матвея Мичкова

— Если бы в окончательной заявке было 30 игроков, у Мичкова был бы шанс. Парень талантливый, у него все впереди. Надеюсь, он будет прогрессировать. На данный момент было бы неправильно его вызывать. Если бы не пандемия, он был бы на сборах, окунулся в атмосферу. Но сейчас другая ситуация, и решили его не вызывать. В дальнейшем мы будем следить за ним. Жизнь после Олимпиады продолжается, впереди другие турниры. У него еще будет шанс выступить за сборную России на Олимпийских играх.

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук

О заменах в сборной

— До 8 февраля у нас есть возможность заменить любого игрока. Мы это объяснили ребятам. Окончательный состав будет объявлен 7 числа.

Об условиях проживания в олимпийской деревне

— Изначально была квота на четырех дополнительных игроков. Потом после общения МОК с ИИХФ ее поменяли до шести. Плюс мы можем взять с собой два человека из персонала, если будут изменения по ковид-протоколу. Из тренерского состав и персонала 10 человек будут в олимпийской деревне. Остальные 16 человек и шесть запасных — в гостинице, но это тоже будет в «пузыре». У них будет аккредитация «В». Им доступен вход на стадион, в раздевалки. Они будут везде с нами — на тренировках и на собраниях, — кроме олимпийской деревни.

О том, стала ли кричалка в адрес ЦСКА причиной невызова Толчинского

— Кричалку я слышал, но это не та причина, из-за которой он не поехал на Олимпиаду.

О реакции Овечкина и Малкина на отказ НХЛ от Олимпиады

— Мы постоянно общаемся и с Овечкиным, и с Малкиным. Ребята очень сильно расстроились. Александр до последних дней, пока не стало ясно, что их не отпустят, предпринимал все попытки поговорить и с хозяином «Вашингтона», и с генеральным менеджером. Если жизнь преподносит такие обстоятельства, значит, им придется играть до следующей Олимпиады в Милане. Уверен, им хватит сил, здоровья и мастерства, чтобы в 2026 году быть в такой же спортивной форме, как сейчас.

О товарищеских матчах перед Олимпиадой

— Пока неизвестно, состоится ли 5 февраля матч с Латвией. Мы прилетаем 3 февраля. МОК советует нам первые три дня после прилета минимизировать контакты с другими атлетами. Думаю, они вместе с ИИХФ примут какое-то решение на месте. Сейчас в расписании стоит игра с Латвией и два матча в Новогорске — 27 января и 1 февраля. Но мы их сыграем между собой, чтобы исключить заражения перед вылетом.