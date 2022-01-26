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19:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Ткачев включен в основой состав сборной России по хоккею на Олимпиаду вместо Анисимова

Нападающий Владимир Ткачев включен в число 25 игроков основного состава национальной сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

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Источник: РИА "Новости"

Артём Анисимов переведён в число шести запасных игроков.

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«Соответствующие документы уже направлены в ОКР. Артём Анисимов, к сожалению, пока не присоединился к команде на сборах.

Он чувствует себя хорошо, тренируется по индивидуальному графику, но после отрицательных тестов его вчерашний тест показал положительный результат. У Артёма ещё есть шансы поехать с командой в Пекин. Он ежедневно сдаёт необходимые анализы, и мы надеемся, что следующие тесты вновь будут отрицательными.

Все остальные игроки находятся в Новогорске. Тренировки идут по плану, послезавтра проведём контрольный матч — белые против красных», — говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

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