Ткачев включен в основой состав сборной России по хоккею на Олимпиаду вместо Анисимова

«Соответствующие документы уже направлены в ОКР. Артём Анисимов, к сожалению, пока не присоединился к команде на сборах.



Он чувствует себя хорошо, тренируется по индивидуальному графику, но после отрицательных тестов его вчерашний тест показал положительный результат. У Артёма ещё есть шансы поехать с командой в Пекин. Он ежедневно сдаёт необходимые анализы, и мы надеемся, что следующие тесты вновь будут отрицательными.



Все остальные игроки находятся в Новогорске. Тренировки идут по плану, послезавтра проведём контрольный матч — белые против красных», — говорится в сообщении пресс-службы сборной России.