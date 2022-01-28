Секретный матч сборной России перед Олимпиадой. Его неудобные подробности хотели скрыть

Сборная России по хоккею в преддверии Олимпиады не перестаёт удивлять. К сожалению, совсем не с приятной стороны. Парад странных решений по формированию состава национальной команды смешивается с абсолютным нежеланием руководства что-то объяснять и рассказывать общественности, а полувоенная обстановка на сборах в Новогорске намекает, что там действительно готовятся не к спортивному турниру, а к выполнению задачи государственной важности. Но когда такая накачка помогала нашим хоккеистам?

А дело между тем доходит до абсурда. Вчера, например, ФХР очень смешно отчиталась о контрольном двустороннем матче. Вот что было опубликовано на сайте федерации.

«Команда ОКР завершила второй тренировочный микроцикл подготовки к Играм в Пекине на базе УТЦ “Новогорск”. По завершении микроцикла команда провела контрольный двусторонний матч. Встреча “ОКР 1” и “ОКР 2” закончилась победой “ОКР 1” в основное время — 3:0. В овертайме в формате три на три хоккеисты “ОКР 2” вновь уступили, но сумели проявить себя в серии буллитов, победа 2:1».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--686b850395dcbf51a8e4" data-vnd="686b850395dcbf51a8e4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=686b850395dcbf51a8e4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также Ткачев включен в основой состав сборной России по хоккею на Олимпиаду вместо Анисимова

Мало того, что сборную России в официальном сообщении родной федерации вдруг обозвали «сборной ОКР» (понятно, что такое название будет носить наша команда в Пекине, но самим себе-то зачем напоминать об этой досадной детали), так ещё и не предоставили никакой важной информации о контрольном матче, ограничившись счётом. Но кому важен счёт двусторонней игры? Где составы, сочетания троек нападения и пар защитников?

В ФХР решили засекретить банальный тренировочный междусобойчик, что только подчёркивает, насколько нервная и напряжённая обстановка в национальной команде. Сочетания звеньев — государственная тайна, фамилии авторов голов — под грифом секретно. Не дай бог что пронюхают журналисты.

И надо же такому случиться: пронюхали! Уже через несколько часов после забавной отписки на сайте ФХР «Чемпионату» стал известен протокол контрольной игры. И одного взгляда на него хватает, чтобы понять ещё одну причину, по которой он не появился в официальном сообщении.

Протокол контрольного двустороннего матча сборной России по хоккею перед ОИ-2022

1:0 — Кузьменко (Нестеров, Кадейкин), 2:0 — Кузьменко (Кадейкин, Ткачев), 3:0 — Кузьменко (Кадейкин, Нестеров).

Автор хет-трика Андрей Кузьменко по никому не понятным причинам до сих пор числится в ряду запасных сборной России. Там же находится и Александр Кадейкин, отдавший три голевые передачи. То есть на этих людей в Пекине рассчитывают только в крайнем случае, если в ковид-протоколы попадут ребята из основы. Но в Новогорске Кузьменко с Кадейкиным в отдельно взятой игре «разрывают» весь основной состав, и, конечно, публиковать такую информацию в официальном источнике было бы чревато для репутации руководства и тренерского штаба сборной.

Читайте также Объявлен окончательный состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры в Пекине

Но таких проблем и неудобств не возникло, если бы в национальной команде хоть как-то пытались объяснить свои решения. Ну они ведь действительно выглядят очень странно! Про окончательный состав, объявленный в жутком виде поздним вечером воскресенья, уже говорили не раз, но чудеса продолжаются и дальше. В сборной держат места для не тренировавшихся больше двух недель Плотникова и Марченко, при этом не выводят из запаса Кузьменко, который проводит шикарный сезон и, судя по всему, находится в отличной форме и на сборах. А Анисимова, тоже сто лет не катавшегося, всё-таки меняют, но не на Кадейкина, а на Ткачёва. Которого вообще непонятно как использовать в этой сборной России. Абсурд!

К важнейшему турниру четырёхлетия хоккейная сборная готовится в атмосфере секретности и тайны. Никто ничего не рассказывает, не объясняет, хоккеисты варятся в собственном соку, огороженные от внешнего мира информационной блокадой получше любого коронавируса. Какие-то новости, просачивающиеся из застенок, удивляют, вопросы копятся, но задавать их некому — все готовятся к войне. То есть я хотел сказать — к Олимпиаде.

Поэтому и приходится возмущаться абсурдности здесь. Кто-то скажет, что тренерам виднее, вот только не надо забывать, что тренерского опыта у штаба этой команды чуть, а многие решения, очевидно, принимаются не по спортивному принципу. Добавьте к этому ещё пафосный патриотический настрой, которым, судя по всему, уже сейчас накачивают ребят, при том что он никогда в российской истории не помогал нашим хоккеистам — вспомните хотя бы Сочи-2014.

И как при всём этом мы хотим выиграть Олимпиаду?