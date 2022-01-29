На хоккейном турнире Олимпийских игр — 2022 может быть два чемпиона

Отмечается, что на хоккейном турнире могут быть вручены два комплекта золотых медалей. Такой сценарий предусмотрен на случай, если все четыре участника финального матча и встречи за бронзу не смогут набрать необходимое количество игроков в заявке — 15 полевых хоккеистов и двух вратарей.