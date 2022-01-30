Российская хоккеистка сравнила Олимпиаду с «Игрой в кальмара»

«Эта Олимпиада похожа на “Игру в кальмара”, когда люди выбывают один за другим», — заявила Шохина. Она также сказала, что хоккеистки немного переживают, что каждый день кто-то может подхватить коронавирус. При этом спортсменка отметила, что в команде все на позитиве и готовятся к предстоящим соревнованиям.