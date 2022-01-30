Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари
Ванкувер
ОТ
10
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Баффало
13
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
Торонто
47
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Нью-Джерси
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Эдмонтон
27
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Вегас
Б
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида
Сан-Хосе
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
21:00
Питтсбург
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
21:00
Рейнджерс
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
29.01
Сент-Луис
Виннипег
14
Хоккей. НХЛ
29.01
Филадельфия
Лос-Анджелес
ОТ
43
Все события
Фоторепортажи
25Русские давили чехов, маскот издевался над болельщицей. Фото матча Кубка Первого канала
12Проводников победил Багаутинова в благотворительном бою
09:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Российская хоккеистка сравнила Олимпиаду с «Игрой в кальмара»

Капитан женской сборной России по хоккею Анна Шохина сравнила Олимпийские игры в Пекине с популярным корейским сериалом. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Россия
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Эта Олимпиада похожа на “Игру в кальмара”, когда люди выбывают один за другим», — заявила Шохина. Она также сказала, что хоккеистки немного переживают, что каждый день кто-то может подхватить коронавирус. При этом спортсменка отметила, что в команде все на позитиве и готовятся к предстоящим соревнованиям.

Женский хоккейный турнир начнется 3 февраля. Российская команда на групповом этапе встретится со сборными США, Канады, Финляндии и Швейцарии.

28 января бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев предложил отменить тестирование на коронавирус для участников Олимпиады-2022. По мнению специалиста, надо дать пробежать всем, кто приехал на Игры. Он добавил, что тестировать нужно только тем, кто имеет симптомы коронавируса.

 Евгения Плющенко госпитализировали
Модный дом дочери Рамзана Кадырова закрыл все магазины
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь