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19:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Стал известен капитан сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022

Федерация хоккея России на официальном сайте объявила имена капитана и его ассистентов на Олимпиаду-2022.

Динамо М
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Источник: РИА "Новости"

Выводить команду на лёд с капитанской нашивкой будет Вадим Шипачёв. Ассистентами капитана станут Никита Нестеров, Сергей Андронов и Егор Яковлев.

Ранее Федерация хоккея России объявила состав национальной команды на Олимпийские игры 2022 года. В окончательный состав команды Алексея Жамнова вошли трое вратарей, восемь защитников и 14 форвардов.

Вратари: Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов (ЦСКА).

Защитники: Александр Никишин («Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо» Москва), Александр Елесин («Локомотив»), Артём Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург»), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Дамир Шарипзянов («Авангард»).

Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Никита Гусев, Кирилл Марченко (оба — СКА), Вадим Шипачёв («Динамо» Москва), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Артур Каюмов, Артём Анисимов (оба — «Локомотив»), Андрей Чибисов («Металлург»), Кирилл Семёнов, Арсений Грицюк (оба — «Авангард»).

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В запас вошли следующие хоккеисты: Дмитрий Шугаев («Северсталь»), Семён Чистяков («Авангард»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Станислав Галиев («Динамо» Москва), Андрей Кузьменко (СКА), Владимир Ткачёв («Трактор»).

Сообщалось, что во время отсутствия Артёма Анисимова из-за положительного теста на коронавирус, его заменял Владимир Ткачёв. Сейчас Анисимов сдал отрицательный тест и присоединился к команде.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся в среду, 9 февраля. Сборная России в этот день встретится с командой Швейцарии. Стартовое вбрасывание — в 11:40 по московскому времени.

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