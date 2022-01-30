Самуэльссон пожаловался на отопление и сломанный туалет в олимпийской деревне
Шведский хоккеист Себастьян Самуэльссон пожаловался на проблемы с туалетом в своем номере в олимпийской деревне.
Шведский хоккеист Себастьян Самуэльссон пожаловался на проблемы с туалетом в своем номере в олимпийской деревне.
Спортсмен опубликовал фотографию, на которой двое мужчин работают в его туалете в защитных костюмах.
Позднее Самуэльссон также отметил, что в его номере было холодно ночью — температура опустилась до 12 градусов тепла, поэтому ему пришлось поставить в номере обогреватель.
Соревнования по биатлону на Олимпиаде в Пекине стартует 5 февраля со смешанной эстафеты.