Самуэльссон пожаловался на отопление и сломанный туалет в олимпийской деревне

Спортсмен опубликовал фотографию, на которой двое мужчин работают в его туалете в защитных костюмах.

Позднее Самуэльссон также отметил, что в его номере было холодно ночью — температура опустилась до 12 градусов тепла, поэтому ему пришлось поставить в номере обогреватель.