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11:30 (мск), источник: РБК

Глава IIHF назвал препятствие для лидерства российских хоккеистов на ОИ

Российские хоккеисты будут одними из главных претендентов на золото Олимпиады в Пекине, если им удастся избежать заражения коронавирусом, заявил ТАСС президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

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Источник: РИА "Новости"

«Российская команда готовится к Олимпиаде достаточно серьезно, остановив довольно рано сезон в Континентальной хоккейной лиге. Если российским игрокам удастся избежать случаев заражения коронавирусом, сборная России будет одним из фаворитов», — сказал Тардиф.

Глава IIHF заявил, что у него «есть беспокойство» относительно ковид-протокола на Играх.

«Он не предназначен для профессионального спорта. Большая часть игроков прибудет в Пекин поздно, они выступали в своих клубах до последнего момента и не были изолированы. Уровень тестов действительно сложный, и мы ожидаем случаи с положительными результатами. Я надеюсь, что этого не будет достаточно для остановки турнира. Скрестим пальцы», — сказал Тардиф.

Мужской хоккейный турнир на Олимпиаде пройдет с 9 по 20 февраля. Игры второй раз пройдут без игроков НХЛ, североамериканская лига отказалась отпускать хоккеистов в Пекин из-за ситуации с распространением коронавируса.

В 2018 году Олимпиаду выиграли российские хоккеисты под руководством Олега Знарка, которые выступали в статусе «олимпийские атлеты из России» (OAR).

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